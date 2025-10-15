Amazon è solita proporre un’infinità di prodotti in offerta, configurandosi spesso e volentieri come il posto giusto per acquistare un nuovo smartphone: nelle ultime ore, è finito in offerta Google Pixel 10 Pro, il più recente flagship compatto di casa Google.

Tra un sostanzioso ribasso rispetto al listino e un ulteriore sconto automatico di 100 euro al check-out, l’ambasciatore per eccellenza della Pixel Experience scende al di sotto dei 1.000 euro nel taglio da 512 GB, diventando molto molto interessante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’offerta e a riepilogare quali sono le potenzialità dello smartphone.

Google Pixel 10 Pro è in super offerta su Amazon

Google Pixel 10 Pro, il flagship compatto della gamma Pixel del decennale, è protagonista di un’interessantissima offerta su Amazon, con 100 euro di sconto proposti direttamente al check-out.

Se 100 euro di sconto non vi sembrano tanti, non preoccupatevi perché il colosso dell’e-commerce alza ulteriormente l’asticella se scegliamo lo smartphone nella colorazione Grigio Argento e nel taglio di memoria da 512 GB.

A fronte di un listino che recita 1.329 euro, lo smartphone viene proposto in offerta a 1.079 euro e, complice lo sconto automatico sopra-citato, il prezzo finale scende al di sotto della soglia psicologica dei mille euro: Google Pixel 10 Pro (Grigio Argento, 512 GB) può essere acquistato a 979 euro.

Acquista Google Pixel 10 Pro (Grigio Argento, 512 GB) a 979 euro su Amazon Grazie allo sconto automatico al check-out di 100 euro

Nelle altre due colorazioni disponibili per il taglio da 512 GB, ovvero Nero ossidiana e Grigio Creta, il prezzo sale di 100 euro fino a 1.179 euro: in questo caso, quindi, il prezzo finale è 1.079 euro (incluso lo sconto al check-out).

Per dovere di cronaca, va detto che lo sconto automatico di 100 euro al check-out è disponibile su tutti i tagli di memoria e su tutte le colorazioni disponibili per lo smartphone (venduto e spedito da Amazon).

Lo smartphone in pillole

Google Pixel 10 Pro è uno smartphone Android di fascia flagship. Non è sicuramente lo smartphone più veloce sul mercato ma è quello che incarna al meglio il modo in cui Google ha pensato l’esperienza utente del robottino verde, con un supporto software da 7 anni.

Lui si presenta con un design iconico, una qualità costruttiva di ottimo livello, la certificazione IP68, dimensioni umane (anche se il peso è un po’ più importante rispetto a molti competitor) e un bellissimo display chiamato Super Actua, un LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1.280 x 2.856 pixel, refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 3.300 nit.

Il cuore pulsante è il SoC Tensor G5, affiancato da 16 GB di memoria RAM e da un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione, che offre un discreto compromesso tra performance ed efficienza energetica, un buon livello di fluidità e un buon comparto connettività (5G su Nano-SIM + eSIM o su due eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS dual-band, USB-C con uscita video).

Il comparto fotografico, triplo, è composto da un sensore principale da 50 megapixel con OIS, un sensore ultra-wide da 48 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel per lo zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e Pro Res Zoom fino al 100x grazie all’intelligenza artificiale, elemento che pervade l’intera esperienza utente anche nella fotografia grazie a Gemini.

La batteria integrata è da 4.870 mAh, con supporto alla ricarica cablata a 30 W e alla ricarica wireless a 15 W con standard Qi2 (e quindi aggancio magnetico); c’è poi la compatibilità con tutti gli accessori PixelSnap. Per maggiori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa.

Il coupon di 100 euro è disponibile anche sui modelli base e Pro XL

Anche sugli altri due smartphone della gamma Pixel del decennale disponibili in Italia, ovvero Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro XL, è disponibile lo stesso sconto automatico di 100 euro al check-out.

Nel caso degli altri due modelli, però, non vi sono grossi “guizzi”, eccezion fatta per il Pro XL in colorazione Grigio Argento e nel taglio da 512 GB di memoria che viene proposto in offerta a 1.279 euro (invece di 1.429 euro) e, complice lo sconto automatico, scende fino a 1.179 euro.