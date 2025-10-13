Abel Caronna
OfferteOfferte SmartphoneSamsung
commenti

Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta a un prezzo imperdibile: 649€ per il taglio 12/512 GB

Quando acquisti tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione. Ulteriori info
Samsung galaxy s25 edge slim air

Il momento giusto per mettere le mani su un top di gamma dal design unico è finalmente arrivato. Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone che ha ridefinito il concetto di sottigliezza con i suoi soli 5,8 mm di spessore, è protagonista di un’offerta a dir poco imperdibile su Amazon. Il suo prezzo di listino, fissato a 1.419€, lo posizionava nel segmento ultra-premium, ma l’attuale promozione lo rende accessibile a una frazione del costo originale. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera prestazioni da flagship in un corpo incredibilmente elegante e leggero. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo dispositivo così interessante a questo prezzo.

Offerta

Motorola edge 60, 8/256 GB

50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15

226€ invece di 349€
-35%
Amazon

Samsung Galaxy S25 Edge: potenza e design senza compromessi

Il punto di forza del Samsung Galaxy S25 Edge è senza dubbio il suo design. Con uno spessore di soli 5,8 mm e un peso piuma di 163 grammi, è uno degli smartphone più maneggevoli e portatili sul mercato, capace quasi di scomparire in tasca. La costruzione è impeccabile, con un frame in titanio che garantisce robustezza e un vetro frontale Gorilla Glass Ceramic 2 per una resistenza superiore ai graffi. Il display è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3120×1440 pixel), capace di raggiungere un picco di luminosità di 2600 nits e dotato di refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz per una fluidità eccezionale.

Sotto la scocca ultrasottile batte il cuore del potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, una versione ottimizzata del SoC top di gamma che garantisce prestazioni estreme in ogni contesto. A supporto troviamo una dotazione di memoria generosa: 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0, che assicurano reattività e velocità di caricamento fulminee. Il comparto fotografico, pur rinunciando a uno zoom ottico dedicato per mantenere il design slim, offre risultati eccellenti grazie a un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus per scatti macro. Il software è basato su Android 15 con interfaccia One UI 8, arricchito dalle funzionalità di Galaxy AI e supportato da una politica di aggiornamenti record: 7 anni di major update di Android e patch di sicurezza. La batteria da 3900 mAh, pur essendo il compromesso necessario per le dimensioni, garantisce di arrivare a fine giornata con un uso standard.

Per ulteriori dettagli:

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Un crollo di prezzo da non perdere

L’offerta attuale su Amazon è una delle più aggressive mai viste per un dispositivo di questa caratura e riguarda la versione più capiente del Samsung Galaxy S25 Edge, quella con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, nella colorazione Jetblack. Questo modello, lanciato a un prezzo di listino decisamente elevato, diventa ora un vero e proprio best-buy grazie a uno sconto che ridefinisce il suo posizionamento sul mercato.

Ecco i dettagli dell’incredibile promozione:

  • Prezzo di listino: 1.419€
  • Prezzo in offerta su Amazon: 649,99€
  • Risparmio effettivo: 769,01€
  • Sconto percentuale: -54%

Si tratta di un’opportunità eccezionale per acquistare un flagship dal design unico a un prezzo inferiore a quello di molti dispositivi di fascia media. L’offerta è disponibile su Amazon, venduta da un venditore terzo con ottime recensioni, ma è importante sottolineare che le scorte a questo prezzo sono estremamente limitate. Vi consigliamo quindi di agire in fretta se siete interessati, poiché è molto probabile che il prezzo torni a salire rapidamente.

Acquista Samsung Galaxy S25 Edge (512 GB) su Amazon a 649,99€ invece di 1.419€

Iscrivetevi al canale telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto

Potrebbe interessarti:

Condividi:
2009 - © TuttoAndroid.net di Mikhael Costa - MK Media S.r.l. c.r. - P.Iva: 08123000963
Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari
In qualità di affiliati Amazon, eBay e store terzi, guadagniamo una commissione dagli acquisti idonei tramite i link. Tale commissione non comporta alcun supplemento di prezzo per l’utente.
Redazione - Disclaimer - Le tue preferenze relative alla privacy - Notice at Collection - Cookie Policy - Giornalismo Responsabile - Pubblicità - Scarica l'App - Contatti