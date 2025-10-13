Samsung Galaxy S25 Edge è in offerta a un prezzo imperdibile: 649€ per il taglio 12/512 GB

Il momento giusto per mettere le mani su un top di gamma dal design unico è finalmente arrivato. Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone che ha ridefinito il concetto di sottigliezza con i suoi soli 5,8 mm di spessore, è protagonista di un’offerta a dir poco imperdibile su Amazon. Il suo prezzo di listino, fissato a 1.419€, lo posizionava nel segmento ultra-premium, ma l’attuale promozione lo rende accessibile a una frazione del costo originale. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera prestazioni da flagship in un corpo incredibilmente elegante e leggero. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo dispositivo così interessante a questo prezzo.

Samsung Galaxy S25 Edge: potenza e design senza compromessi

Il punto di forza del Samsung Galaxy S25 Edge è senza dubbio il suo design. Con uno spessore di soli 5,8 mm e un peso piuma di 163 grammi, è uno degli smartphone più maneggevoli e portatili sul mercato, capace quasi di scomparire in tasca. La costruzione è impeccabile, con un frame in titanio che garantisce robustezza e un vetro frontale Gorilla Glass Ceramic 2 per una resistenza superiore ai graffi. Il display è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3120×1440 pixel), capace di raggiungere un picco di luminosità di 2600 nits e dotato di refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz per una fluidità eccezionale.

Sotto la scocca ultrasottile batte il cuore del potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite “for Galaxy”, una versione ottimizzata del SoC top di gamma che garantisce prestazioni estreme in ogni contesto. A supporto troviamo una dotazione di memoria generosa: 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0, che assicurano reattività e velocità di caricamento fulminee. Il comparto fotografico, pur rinunciando a uno zoom ottico dedicato per mantenere il design slim, offre risultati eccellenti grazie a un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus per scatti macro. Il software è basato su Android 15 con interfaccia One UI 8, arricchito dalle funzionalità di Galaxy AI e supportato da una politica di aggiornamenti record: 7 anni di major update di Android e patch di sicurezza. La batteria da 3900 mAh, pur essendo il compromesso necessario per le dimensioni, garantisce di arrivare a fine giornata con un uso standard.



Un crollo di prezzo da non perdere

L’offerta attuale su Amazon è una delle più aggressive mai viste per un dispositivo di questa caratura e riguarda la versione più capiente del Samsung Galaxy S25 Edge, quella con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, nella colorazione Jetblack. Questo modello, lanciato a un prezzo di listino decisamente elevato, diventa ora un vero e proprio best-buy grazie a uno sconto che ridefinisce il suo posizionamento sul mercato.

Ecco i dettagli dell’incredibile promozione:

Prezzo di listino: 1.419€

Prezzo in offerta su Amazon: 649,99€

Risparmio effettivo: 769,01€

Sconto percentuale: -54%

Si tratta di un’opportunità eccezionale per acquistare un flagship dal design unico a un prezzo inferiore a quello di molti dispositivi di fascia media. L’offerta è disponibile su Amazon, venduta da un venditore terzo con ottime recensioni, ma è importante sottolineare che le scorte a questo prezzo sono estremamente limitate. Vi consigliamo quindi di agire in fretta se siete interessati, poiché è molto probabile che il prezzo torni a salire rapidamente.

