Il prezzo è sempre stato il principale ostacolo per l’adozione di massa degli smartphone pieghevoli. Con Samsung Galaxy Z Fold7, l’azienda coreana ha perfezionato la formula, ma il listino di 2.199€ lo ha mantenuto un dispositivo di nicchia, un sogno per molti. Oggi, però, questo paradigma viene completamente stravolto: grazie a un coupon esclusivo su eBay, il prezzo crolla a un minimo storico senza precedenti, rendendolo un’opportunità quasi irripetibile. Si tratta di un’occasione unica per portarsi a casa il futuro della telefonia mobile a un costo che, fino a ieri, era impensabile. Analizziamo le specifiche di questo gioiello tecnologico e i dettagli di un’offerta davvero imperdibile.

Samsung Galaxy Z Fold7: la potenza di un top di gamma, la versatilità di un tablet

Samsung Galaxy Z Fold7 rappresenta un’evoluzione concreta e matura del concetto di foldable. Il primo impatto è dato dal design: con uno spessore di appena 8,9 mm da chiuso e un peso di 215 grammi, non si discosta più da un flagship tradizionale, risolvendo uno dei principali compromessi delle generazioni passate. La qualità costruttiva è impeccabile, con un telaio in alluminio rinforzato, Gorilla Glass Ceramic 2 per il vetro anteriore e certificazione IP48 contro l’acqua. Lo schermo esterno è un eccellente pannello LTPO 2X da 6,5 pollici a 120 Hz, con un formato 21:9 che lo rende perfettamente usabile come uno smartphone classico. Una volta aperto, si svela il display principale da 8 pollici, un vero e proprio mini-tablet perfetto per il multitasking e la produttività.

Sotto la scocca, le prestazioni sono da primo della classe. Il cuore pulsante è il potentissimo chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, affiancato in questa versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0, garanzia di reattività fulminea in ogni contesto. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 200 MP, lo stesso del top di gamma S25 Ultra, capace di scattare foto di altissima qualità in ogni condizione di luce, affiancato da un’ultrawide e un teleobiettivo 3x. Il software, basato su Android con la suite Galaxy AI, è supportato da una promessa di ben 7 anni di aggiornamenti, un investimento sulla longevità del dispositivo. L’unico vero compromesso è sul fronte batteria: i 4.400 mAh garantiscono un’autonomia sufficiente per la giornata, ma la ricarica a 25W non è tra le più rapide.

Per ulteriori dettagli: Recensione Samsung Galaxy Z Fold7

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta su eBay: un crollo di prezzo da non credere

L’occasione per acquistare Samsung Galaxy Z Fold7 è ora su eBay, dove un venditore affidabile propone il dispositivo a un prezzo mai visto prima. Il prezzo di listino ufficiale per la configurazione da 12/256 GB è di 2.199€, una cifra importante che rispecchia la tecnologia all’avanguardia del prodotto. Tuttavia, grazie a una promozione speciale, il prezzo scende drasticamente. Per ottenere lo sconto massimo è necessario applicare il coupon TECHOCT25 direttamente nel carrello, prima di procedere al pagamento.

Utilizzando il codice, il prezzo finale crolla a soli 1.196,40€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 1.000€ rispetto al listino, con uno sconto effettivo di quasi il 46%. L’offerta riguarda la colorazione Blue Shadow e include la spedizione gratuita. Data l’eccezionalità dello sconto, è molto probabile che le scorte a disposizione siano limitate. Per chiunque abbia desiderato un pieghevole di ultima generazione ma sia stato frenato dal costo, questa è senza dubbio l’opportunità da cogliere al volo.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.