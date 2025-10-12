Samsung è una delle aziende che hanno creduto maggiormente negli smartphone pieghevoli e nelle prossime settimane dovrebbe alzare l’asticella con il lancio del suo primo modello con doppia piegatura, che potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy TriFold.

Questo nuovo smartphone dovrebbe essere presentato ufficialmente entro la fine di ottobre e, contrariamente a quanto suggerito dalle principali indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, potrebbe non essere un’esclusiva di Cina e Corea del Sud.

Samsung Galaxy TriFold in arrivo in diversi mercati

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello pieghevole del colosso coreano potrebbe essere lanciato anche negli Emirati Arabi Uniti e potrebbe arrivare pure in altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Questa sua eventuale commercializzazione più ampia potrebbe significare che il team di Samsung ha grande fiducia nelle capacità di tale telefono e, pertanto, vuole presentarlo a un maggior numero di utenti, anche per capire se il suo form factor abbia le potenzialità per ottenere un successo su larga scala.

Secondo le indiscrezioni più insistenti, Samsung Galaxy Z TriFold dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e dovrebbe poter contare su uno schermo OLED pieghevole che, completamente aperto, dovrebbe avere una diagonale da 10 pollici, a cui potrebbe aggiungersi uno schermo esterno da 6,5 pollici.

Per quanto riguarda le memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 16 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria di archiviazione.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy Z TriFold non dovrebbero mancare una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 200 megapixel, una batteria suddivisa in tre parti e con il supporto alla ricarica rapida wireless (anche in modalità inversa) e l’interfaccia One UI 8 basata su Android 16.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo modello pieghevole di Samsung (sicuramente molto elevata), anche per capire quanto sarà un telefono di nicchia.