Il momento giusto per passare a un pieghevole è finalmente arrivato. Samsung Galaxy Z Flip7, il dispositivo che ha affinato la formula foldable rendendola matura e concreta, è oggi protagonista di un’offerta a dir poco eccezionale. Dimenticate il prezzo di listino: grazie a un coupon speciale su eBay, il suo costo crolla a un livello mai visto prima, con uno sconto che sfiora il 50%. Un’opportunità imperdibile per mettere le mani su uno smartphone che unisce design iconico, specifiche da top di gamma e un’esperienza d’uso unica, ora a un prezzo da vero best-buy. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero affare.

Samsung Galaxy Z Flip7: maturità tecnologica in un formato compatto

Samsung Galaxy Z Flip7 non è una rivoluzione, ma un’evoluzione mirata che risolve i punti deboli dei suoi predecessori. Il cambiamento più evidente è il display esterno da 4,1 pollici Super AMOLED, ora con tecnologia LTPO a 120 Hz. Non è più solo un pannello per le notifiche, ma una vera e propria estensione dello smartphone, su cui è possibile avviare qualsiasi applicazione grazie al supporto ufficiale di Good Lock. La cerniera è stata riprogettata per essere più solida e fluida, mentre la certificazione IP48 garantisce protezione contro polvere e spruzzi. Una volta aperto, si viene accolti da uno splendido pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, con una piega centrale sempre meno percettibile e una luminosità eccezionale.

Il cuore pulsante è la vera sorpresa: il nuovo SoC Exynos 2500, costruito con processo produttivo a 3 nm GAA. Questo chip non solo offre prestazioni di altissimo livello, gestendo multitasking e gaming senza incertezze, ma lo fa con un’efficienza energetica sorprendente. Il risultato è un’autonomia che finalmente convince: la batteria da 4300 mAh porta a fine giornata senza problemi, raggiungendo anche le 6 ore di schermo acceso. Il software, basato su One UI 8 e Android 16, è arricchito dalla Galaxy AI e, per la prima volta su un Flip, dal supporto a Samsung DeX. A completare il quadro, Samsung garantisce ben 7 anni di aggiornamenti software. Le specifiche principali includono:

Display Esterno : 4,1″ Super AMOLED LTPO (1-120 Hz)

: 4,1″ Super AMOLED LTPO (1-120 Hz) Display Interno : 6,9″ Dynamic AMOLED 2X LTPO (1-120 Hz)

: 6,9″ Dynamic AMOLED 2X LTPO (1-120 Hz) Processore : Samsung Exynos 2500 (3 nm GAA)

: Samsung Exynos 2500 (3 nm GAA) RAM : 12 GB

: 12 GB Memoria interna : 256 GB

: 256 GB Fotocamera Principale : 50 MP

: 50 MP Fotocamera Ultra-wide : 12 MP

: 12 MP Batteria : 4300 mAh con ricarica a 25W

: 4300 mAh con ricarica a 25W Certificazione : IP48

: IP48 Software: One UI 8 con 7 anni di aggiornamenti garantiti

Un’offerta da non perdere su eBay

L’occasione per acquistare Samsung Galaxy Z Flip7 è di quelle da cogliere al volo. Il prezzo di listino, fissato a 1.279€, diventa quasi un lontano ricordo grazie alla promozione attualmente attiva su eBay. Il dispositivo, nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è infatti disponibile a un prezzo già scontato, ma il vero vantaggio si ottiene applicando un coupon al momento del pagamento.

Il prezzo di partenza sull’offerta è di 688,84€. Utilizzando il codice sconto TECHOCT25 in fase di checkout, si ottiene infatti un risparmio di circa 600€ rispetto al listino ufficiale, che corrisponde a uno sconto di circa il 49%. Un prezzo che lo posiziona come un acquisto quasi obbligato per chiunque desideri entrare nel mondo dei pieghevoli con un prodotto maturo e performante. L’offerta è soggetta a esaurimento scorte e la validità del coupon è limitata nel tempo, pertanto è consigliabile agire in fretta per non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

