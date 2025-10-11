Sebbene il team di sviluppatori di Samsung al momento sia impegnato nel rilascio dell’aggiornamento che porta One UI 8 sui vari device dell’azienda coreana, gli addetti ai lavori sono già focalizzati sulla prossima versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, destinata a fare il suo esordio ufficiale ad inizio 2026 a bordo della serie Samsung Galaxy S26: stiamo ovviamente parlando di One UI 8.5.

Usare un’eSIM per trasferire il proprio numero di telefono tra due smartphone Android o due iPhone è una procedura piuttosto semplice ma passare da iOS ad Android o viceversa è un po’ più complicato.

Ebbene, con la prossima versione della sua interfaccia il colosso coreano potrebbe rendere un po’ più semplice tale operazione.

One UI 8.5 prepara un importante miglioramento

Al momento per effettuare il passaggio del proprio numero di telefono su eSIM da un iPhone a uno smartphone Samsung è necessario contattare il proprio operatore telefonico ma nel codice di One UI 8.5 sono stati trovati dei riferimenti ad un’importante novità, così come suggerito dalla seguente stringa:

<string name=”esim_add_d2d_xos_transfer”>Transfer SIM from iPhone</string>

In One UI 8.5 dovrebbe essere aggiunta un’apposita opzione per il trasferimento del numero da un iPhone. A seguire un confronto tra l’attuale interfaccia di One UI 8 (a sinistra) e quella nuova (a destra):

Ricordiamo che la nuova interfaccia non è ancora ufficialmente disponibile e il primo programma beta per il prossimo grande aggiornamento di Samsung dovrebbe iniziare nel corso del mese di novembre. Al momento non sappiamo ancora se questa nuova utility per il trasferimento eSIM sarà già disponibile durante la beta o se verrà implementata solo con la versione stabile della nuova interfaccia personalizzata di Samsung all’inizio del prossimo anno.