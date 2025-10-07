Uno dei migliori smartphone Android dell’anno ha raggiunto prezzi da non perdere in queste ultime ore nel taglio da 256 GB di memoria interna. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S25 Ultra, che potete acquistare con un ribasso di oltre 600 euro rispetto al prezzo di listino, vediamo come.

Samsung Galaxy S25 Ultra è il vero flagship della gamma

Prima di vedere all’offerta facciamo un ripasso di cosa offre Samsung Galaxy S25 Ultra. È il modello di punta della gamma flagship del produttore sud-coreano. Mantiene alcune caratteristiche in comune coi fratelli “minori”, come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna UFS 4.0, ma alza l’asticella sotto diversi punti di vista, compreso il comparto fotografico.

Il display arriva a 6,9 pollici e offre un pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione WQHD+ e refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, e lato connettività manca solo la porta per il jack audio (ormai presente solo su alcuni modelli di fascia più bassa). A livello fotografico lo smartphone propone una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP, mentre la batteria resta quella del predecessore (5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W, ricarica wireless e ricarica wireless inversa).

Come i fratelli, anche Galaxy S25 Ultra è arrivato sul mercato portando al debutto l’attesissima One UI 7 con Android 15, ma ha già ricevuto la One Ui 8 con Android 16, c’è poi la promessa di sette aggiornamenti di Android e sette anni di patch di sicurezza.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Oltre 600 euro di sconto per S25 Ultra da 256 GB: colorazioni e offerta

Samsung Galaxy S25 Ultra è uno smartphone premium e rappresenta l’apice della gamma Galaxy S del produttore: questo si traduce in un prezzo consigliato non per tutti, pari a 1499 euro nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. In queste ore potete però approfittare di uno sconto veramente importante pari a 630 euro.

Galaxy S25 Ultra da 256 GB è infatti disponibile su Amazon, in offerta a 869 euro invece di 1499 euro, attualmente in tutte le colorazioni. Essendo una promozione non sappiamo quanto questa durerà, se interessati vi consigliamo di affrettarvi. In alternativa è disponibile a 1009€ la versione da 512 GB in colorazione JetBlack.

Per indecisioni potete consultare la nostra recensione, disponibile sia nella versione video sia testuale.