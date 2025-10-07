La prima giornata di sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando alla conclusione, e tantissimi abbonati Amazon Prime hanno già effettuato i loro acquisti. Curiosi di sapere quali sono stati i prodotti più venduti che riguardano il mondo Android? Andiamo a scoprire insieme smartphone, tablet e altri dispositivi tra i bestseller di queste prime ore di evento.

Bestseller tra le offerte Amazon: i prodotti più venduti in queste prime ore di Festa

La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon è valida dal 7 all’8 ottobre 2025 e coinvolge una miriade di prodotti, tech e non. Si tratta di un evento promozionale simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. In queste ore Amazon ha annunciato quali sono i prodotti più venduti della prima parte di evento: scopriamo insieme la lista dei bestseller, che riporta i prezzi attuali (che potrebbero dunque essere superiori rispetto a qualche ora fa) e che comprende comunque diverse offerte tuttora valide (scorte permettendo).

Smartphone e tablet Android più venduti in offerta su Amazon

Altri prodotti più venduti in offerta su Amazon

Oltre a quelli appena citati, che sono nella lista dei prodotti più venduti per numero di pezzi nella loro categoria, vale la pena citare anche i seguenti dispositivi, che figurano comunque tra i più popolari in queste ore tra gli smartphone Android. Anche in questo caso i prezzi indicati sono quelli attuali, e sono tuttora attive diverse offerte.

Questi dunque alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in questa prima parte di evento. I prezzi delle offerte indicati qui sopra potrebbero variare ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse che risulti tuttora disponibile, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

