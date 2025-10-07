La prima giornata di sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando alla conclusione, e tantissimi abbonati Amazon Prime hanno già effettuato i loro acquisti. Curiosi di sapere quali sono stati i prodotti più venduti che riguardano il mondo Android? Andiamo a scoprire insieme smartphone, tablet e altri dispositivi tra i bestseller di queste prime ore di evento.
Bestseller tra le offerte Amazon: i prodotti più venduti in queste prime ore di Festa
La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon è valida dal 7 all’8 ottobre 2025 e coinvolge una miriade di prodotti, tech e non. Si tratta di un evento promozionale simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. In queste ore Amazon ha annunciato quali sono i prodotti più venduti della prima parte di evento: scopriamo insieme la lista dei bestseller, che riporta i prezzi attuali (che potrebbero dunque essere superiori rispetto a qualche ora fa) e che comprende comunque diverse offerte tuttora valide (scorte permettendo).
Smartphone e tablet Android più venduti in offerta su Amazon
-18%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Black [Versione italiana]
-18%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana]
-18%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana]
-14%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-43%
Samsung Galaxy A16, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 14, Display Super AMOLED 6.7” FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, IP54, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
-17%
Samsung Galaxy A17 5G, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 15, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
-43%
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67” pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea
-11%
HONOR Pad X8a – Tablet Wi-Fi 11 pollici, 4 GB+128 GB, schermo 90 Hz FullView, batteria 8300 mAh, 4 altoparlanti, metallo Body, Android 14, Space Grey
-34%
-44%
Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7” FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Navy [Versione italiana]
-13%
Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 6GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
Altri prodotti più venduti in offerta su Amazon
-50%
MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Starlight Blue
-20%
CMF Headphone Pro – Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Scuro
-
Power Bank 20000mAh PD3.0 QC4.0 22,5W Powerbank Ricarica Rapida, Ingresso e Uscita USB C Caricatore Portatile Powerbank Con Display LCD per Smartphone smartwatch ecc
-49%
INIU 60W Total USB C PD & QC 3.0 Fast Charging Car Charger with iPhone 17 16 15 14 13 12 Pro Max iPad Samsung S25 S24 S23 Ultra Tablet
-41%
INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica Rapida Powerbank, Caricatore Portatile Porta per iPhone 17 16 15 14 13 Pro Max Mini Plus Samsung Huawei iPad Pro etc
-31%
CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 – Grigio Scuro
-45%
Amazon Basics Cavo di ricarica rapida da USB-C a USB-A 2.0, velocità 480 Mbps, certificato USB-IF, per Apple iPhone 16/15, iPad, Samsung Galaxy, tablet, laptop, 0.9 m, nero
-20%
CMF Headphone Pro – Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Chiaro
-45%
Baseus Enerfill MagSafe Power Bank 10000 mAh 22,5 W Magnetic Power Bank USB C, Batterie esterne senza fili, Mini Power Bank Compatibile con iPhone 16/15/14/13/12/Pro/Pro Max Serie, Nero
-46%
INIU Power Bank, 20000mAh 22,5W Powerbank Ricarica Rapida, USB C Input & Output Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 Powerbank per iPhone 17 16 15 14 13 12 Pro Max Mini Plus Samsung S23 S22 iPad etc
-86%
Power Bank, Caricatore Portatile 12000mAh, PD Batteria Esterna per cellulare Ricarica Rapida con USB-C/A per iPhone 16 15 14, Samsung, Xiaomi, Nero
-10%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Green [Versione italiana]
OPPO Enco Buds2 Pro Auricolari True Wireless, Autonomia 38h, Driver da 12.4mm, Bluetooth 5.3, Raggio 10m, Controlli Touch, Cancellazione del rumore IA, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana],White
-22%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]
-14%
Power Bank 27000mAh, 22,5W PD20W USB C Power Bank a Ricarica Rapida, Batteria Esterna Portatile con Display LED per Telefoni
-30%
Anker 621 Magnetic Power Bank (MagGo), Magnetico da 5000 mAh con Cavo USB-C, Compatibile Solo con iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max, 15/15 Pro/15 Pro Max
Oltre a quelli appena citati, che sono nella lista dei prodotti più venduti per numero di pezzi nella loro categoria, vale la pena citare anche i seguenti dispositivi, che figurano comunque tra i più popolari in queste ore tra gli smartphone Android. Anche in questo caso i prezzi indicati sono quelli attuali, e sono tuttora attive diverse offerte.
-36%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Black [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Blueblack [Versione italiana]
-34%
Samsung Galaxy Z Flip7 FE Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 3,4” Super AMOLED/6,7” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Black [Versione italiana]
-36%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Silver shadow [Versione italiana]
-36%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Black (Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB D)
-41%
Google Pixel 9 con Caricatore USB-C 45 W – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3” – Nero ossidiana, 128GB
-4%
Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Pink [Versione Italiana]
-13%
Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Lightgray [Versione Italiana]
-29%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
-31%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
-30%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 12+512GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Black
-29%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Giallo
-16%
Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
-50%
Motorola edge 50 neo 12/512GB, Fotocamera Sony LYTIA™ 700C 50+13+10MP selfie 32MP, PANTONE Grisaille
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83” 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.000 mAh, Navy [Versione italiana]
-39%
Samsung Galaxy A36 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Black [Versione Italiana]
-3%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Mint [Versione italiana]
Questi dunque alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in questa prima parte di evento. I prezzi delle offerte indicati qui sopra potrebbero variare ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse che risulti tuttora disponibile, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
