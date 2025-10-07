La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon è partita quest’oggi, e proseguirà fino a domani con tantissimi sconti sulla tecnologia e non solo. L’evento simile al Prime Day (ma in salsa autunnale) propone tante occasioni da sfruttare tra oggi, 7 ottobre 2025, e domani, 8 ottobre 2025: tra le offerte spiccano diverse proposte riguardanti i tablet Android di vari marchi, quindi andiamo a scoprirle.
I tablet Android in sconto con la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Come probabilmente saprete, di solito Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno: nel 2023 ha scelto di cambiare il nome, passando a Festa delle Offerte Prime. Diamo dunque il benvenuto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon nell’edizione 2025, disponibile il 7 e l’8 ottobre. Anche qui le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).
Come negli altri eventi promozionali, anche qui le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutta la durata dell’iniziativa (48 ore in questo caso, ma dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una buona selezione di tablet Android di vari marchi, tra i quali spiccano soprattutto Samsung, Huawei e Lenovo, affiancati da alcuni iPad di Apple. Le offerte spaziano un po’ per tutte le fasce di prezzo, partendo da Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e arrivando fino a modelli decisamente più economici.
Ecco gli sconti delle Offerte della Festa Prime di Amazon riguardanti i tablet Android, affiancati da qualche outsider di casa Apple. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Indice:
Offerte tablet sopra i 300 euro
-
-18%
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 3 anni di garanzia Tablet AI Wi-Fi Design Ultra-Sottile Strumenti AI Multimodali DeX RAM 12GB 256 GB Batteria a Lunga Durata Gray [Versione Italiana]
-
-11%
Samsung Galaxy Tab S11 3 anni di garanzia Tablet AI 5G Design Leggero Strumenti AI Multimodali DeX RAM 12GB 128 GB Batteria a Lunga Durata Gray [Versione Italiana]
-
-8%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11” 256 GB Wi Fi 6 + reti cellulari 5G fotocamera frontale e posteriore da 12MP Touch ID autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
-
-5%
-
-8%
OnePlus Pad 3 Tablet 12+256 GB processore Snapdragon 8 Elite schermo 132 34K 144 Hz Batteria 1240 mAh Ricarica Rapida 80 W Multitasking senza Sforzo con AI Blu Tempesta
-
-10%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11” 128 GB Wi Fi 6 + reti cellulari 5G fotocamera frontale e posteriore da 12MP Touch ID autonomia di un giorno intero di batteria — giallo
-
-34%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Tablet Android Display 10.9 LCD Wifi RAM 12GB 256GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Gray [Versione italiana]
-
-34%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Android Tablet Display 10.9 LCD 5G RAM 8GB 128GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Gray [Versione italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Android Tablet Display 10.9 LCD Wifi RAM 8GB 128GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Gray [Versione italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Android Tablet Display 10.9 LCD Wifi RAM 8GB 128GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Blue [Versione italiana]
-
-34%
HUAWEI MatePad 115″S Tablet Schermo PaperMatte 115 pollici 28K Frequenza di Aggiornamento Elevata 144 Hz 8GB+256GB Notes Wifi 6 Batteria da 8.800 mAh Tastiera + M-Pencil con NearLink
-
-26%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 256GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Gray [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android 5G 6GB RAM 128GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Gray [Versione italiana]
-
-26%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 256GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Coral Red [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android 5G 6GB RAM 128GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Coral Red [Versione italiana]
Offerte tablet sotto i 300 euro
-
-25%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 128GB 10.9 Disply LCD S Pen Android 15 Gray [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 128GB 10.9 Disply LCD S Pen Android 15 Coral Red [Versione italiana]
-
-20%
-
-33%
Xiaomi Redmi Pad Pro (Tablet) Con Anello 2.4GHz Display 12.1 Batteria da 10.000 mAh Ricarica rapida 33W 8GB RAM-256GB ROM Nero
-
-33%
Xiaomi Redmi Pad Pro (Tablet) Con Anello 2.4GHz Display 12.1 Batteria da 10.000 mAh Ricarica rapida 33W 8GB RAM-256GB ROM Verde
-
-33%
Xiaomi Redmi Pad Pro (Tablet) Con Anello 2.4GHz Display 12.1 Batteria da 10.000 mAh Ricarica rapida 33W 8GB RAM-256GB ROM Blu
-
-23%
XIAOMI Redmi Pad 2 4G 8+256GB Display 11 2.5K ultra-definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Gray Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-15%
HUAWEI MatePad 11.5 Tablet 6+128GB FullView da 115 pollici 2.2K Risoluzione Ricarica Veloce 22.5W WPS Office Batteria Duratura da 7700 mAh Camera 13MP Wifi Bluetooth 30 mesi di Garanzia
-
-19%
XIAOMI Redmi Pad 2 con cover 8+256 GBDisplay 11 2.5K definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Gray Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-20%
XIAOMI Redmi Pad 2 8+256GB Display 11 2.5K ultra-definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Gray Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-40%
Xiaomi Redmi Pad Pro (Tablet) Con Anello 2.4GHz Display 12.1 Batteria da 10.000 mAh Ricarica rapida 33W 6GB RAM-128GB ROMBlu
-
-20%
XIAOMI Redmi Pad 2 8+256GB Display 11 2.5K ultra-definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Verde Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-43%
HONOR Pad 9 121 Pollici 120Hz 2.5K Fullview Display 8GB/256GB WIFI 8300mAh Batteria Tablet Qualcomm 4nm Snapdragon 6 Gen 1 8 Altoparlanti Android 13 Space Gray [Versione italiana]
-
-24%
Lenovo Tab M11 Tablet Display 11 WUXGA (1920×1200) MediaTek Helio G88 RAM 8GB 128GB WiFi 4G LTE Android 13 – Seafoam Green Penna Inclusa – Esclusiva Amazon
-
-28%
XIAOMI Redmi Pad 2 4G 4+128GB Display 11 2.5K ultra-definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Gray Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-26%
XIAOMI Redmi Pad 2 con cover 4+128GBDisplay 11 2.5K definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Gray Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-15%
XIAOMI Redmi Pad 2 4+128GB Display 11 2.5K ultra-definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Gray Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-15%
XIAOMI Redmi Pad 2 4+128GB Display 11 2.5K ultra-definito Batteria 9000mAh(typ) Processore Helio G100-Ultra Quad speakers audio immersivo Verde Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-32%
HONOR Pad X9a 115 Pollici Tablet 120Hz 2.5K Fullview Display 6GB/128GB 8300mAh Batteria WIFI Qualcomm 6nm Snapdragon 685 Quattro altoparlanti Android 15 MagicOS 9.0 Gray [Versione italiana]
-
-36%
Lenovo Tab M11 Tablet Display 11 WUXGA (1920×1200) MediaTek Helio G88 RAM 8GB 128GB WiFi Tablet Android 13 – Seafoam Green Penna Inclusa – Esclusiva Amazon
-
-30%
Honor PAD X8a Kids Edition display 90hz parental Guidance custodia protettiva per bambini batteria 8300 mAh Sky Blue
-
-30%
Lenovo Tab M11 Tablet Display 11 WUXGA (1920×1200) MediaTek Helio G88 RAM 4GB 128GB WiFi Android 13 – Scocca in alluminio Seafoam Green Tab Pen Inclusa – Esclusiva Amazon
-
-46%
Samsung Galaxy Tab A9+ Display 11.0 TFT LCD PLS Wi-Fi RAM 4GB 64GB 7.040 mAh Qualcomm SM6375 Android 13 Navy [Versione italiana] 2023
-
-48%
Samsung Galaxy Tab A9 Display 8.7 TFT LCD PLS Wi-Fi RAM 4GB 64GB 5.100 mAh MediaTek MT8781 Android 13 Navy [Versione italiana] 2023
iPad di Apple in offerta
-
-6%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11” 512 GB Wi Fi 6 + reti cellulari 5G fotocamera frontale e posteriore da 12MP Touch ID autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
-
-6%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11” 512 GB Wi Fi 6 + reti cellulari 5G fotocamera frontale e posteriore da 12MP Touch ID autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
-
-6%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11” 512 GB Wi Fi 6 + reti cellulari 5G fotocamera frontale e posteriore da 12MP Touch ID autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
-
-6%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11” 512 GB Wi Fi 6 + reti cellulari 5G fotocamera frontale e posteriore da 12MP Touch ID autonomia di un giorno intero di batteria — giallo
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).