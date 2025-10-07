La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon è partita quest’oggi, e proseguirà fino a domani con tantissimi sconti sulla tecnologia e non solo. L’evento simile al Prime Day (ma in salsa autunnale) propone tante occasioni da sfruttare tra oggi, 7 ottobre 2025, e domani, 8 ottobre 2025: tra le offerte spiccano diverse proposte riguardanti i tablet Android di vari marchi, quindi andiamo a scoprirle.

I tablet Android in sconto con la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon

Come probabilmente saprete, di solito Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno: nel 2023 ha scelto di cambiare il nome, passando a Festa delle Offerte Prime. Diamo dunque il benvenuto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon nell’edizione 2025, disponibile il 7 e l’8 ottobre. Anche qui le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Abbonati ad Amazon Prime

Come negli altri eventi promozionali, anche qui le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutta la durata dell’iniziativa (48 ore in questo caso, ma dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una buona selezione di tablet Android di vari marchi, tra i quali spiccano soprattutto Samsung, Huawei e Lenovo, affiancati da alcuni iPad di Apple. Le offerte spaziano un po’ per tutte le fasce di prezzo, partendo da Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e arrivando fino a modelli decisamente più economici.

Ecco gli sconti delle Offerte della Festa Prime di Amazon riguardanti i tablet Android, affiancati da qualche outsider di casa Apple. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte tablet sopra i 300 euro

Offerte tablet sotto i 300 euro

iPad di Apple in offerta

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).