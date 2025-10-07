Come previsto, a mezzanotte è partita la Festa delle Offerte Prime di Amazon nell’edizione 2025: parliamo di un evento simile al Prime Day, ma in versione autunnale. Le offerte sulla tecnologia sono parecchie e sono valide da oggi, 7 ottobre 2025, a domani, 8 ottobre 2025. Coinvolgono tantissime cuffie wireless e true wireless, spaziando tra vari marchi e prezzi: andiamo a scoprire insieme le proposte.
Gli sconti sulle cuffie wireless e TWS della Festa delle Offerte Prime 2025
Come ormai saprete, Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 7 e l’8 ottobre 2025, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime spicca una gran quantità di cuffie wireless e TWS di vari marchi, tra i quali Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Bose, Beats, Jabra, Anker e non solo: troviamo prodotti dai prezzi abbordabili, ma anche di fascia alta, spaziando tra praticamente tutte le fasce.
Andiamo dunque a scoprire gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon sulle cuffie wireless e true wireless.
Indice:
Offerte cuffie wireless sopra i 150 euro
-
-25%
Bang & Olufsen Beoplay H95 – Cuffie di Lusso Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore 6 Microfoni Batteria di 50 Ore Cuffie e Custodia da Viaggio in Alluminio – Nero
-
-25%
Bang & Olufsen Beoplay HX – Cuffie Premium Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore 6 Microfoni Batteria di 40 Ore Cuffie e Custodia da Viaggio – Nero Antracite
-
-25%
Bang & Olufsen Beoplay HX – Cuffie Premium Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore 6 Microfoni Batteria di 40 Ore Cuffie e Custodia da Viaggio – Legno
-
-40%
Bose QuietComfort Ultra Headphones Cuffie Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Audio Spaziale e Microfono Modello Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 ore Nero
-
-40%
Bose QuietComfort Ultra Headphones Cuffie Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Audio Spaziale e Microfono Modello Over-ear con hasta 24h de autonomía Blu Lunare Edizione Limitata
-
-40%
Bose QuietComfort Ultra Headphones Cuffie Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Audio Spaziale e Microfono Modello Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 ore Bianco Fumo
-
-21%
Beats Powerbeats Pro 2 Bluetooth Auricolari wireless – Cancellazione del rumore IPX4 fino a 45H con custodia di ricarica compatibile con Apple e Android- Jet Black
-
-21%
Beats Powerbeats Pro 2 Bluetooth Auricolari wireless – Cancellazione del rumore IPX4 fino a 45H con custodia di ricarica compatibile con Apple e Android – Sabbie mobili
-
-50%
Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Special Edition: Bluetooth per telefonate cristalline con cancellazione adattiva del rumore 60 h di autonomia e design pieghevole leggero Nero/Rame
-
-50%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore Sabbia – Edizione Limitata
-
-50%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore Blu Tramonto – Edizione Limitata
-
-33%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore Blu Crepuscolo – Edizione limitata
-
-50%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore Lilla Freddo – Edizione Limitata
-
-50%
Bang & Olufsen Beoplay EX – Auricolari Premium Bluetooth Wireless con Cancellazione del Rumore e 6 Microfoni Batteria di 28 Ore Auricolari Impermeabili per Lavoro Sport e Gioco – Oro Tone
-
-51%
Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato audio lossless USB-C compatibilità con Apple e Android – Nero
-
-51%
Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato audio lossless USB-C compatibilità con Apple e Android – Caffè
-
-51%
Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato audio lossless USB-C compatibilità con Apple e Android – Ghiaia
-
-51%
Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato audio lossless USB-C compatibilità con Apple e Android – Blu navy
-
-51%
Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato audio lossless USB-C compatibilità con Apple e Android – Bianco opaco
-
-46%
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore e Suono Immersivo Earbuds Bluetooth Noise Cancelling Nero
-
-46%
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore e Suono Immersivo Earbuds Bluetooth Noise Cancelling Blu Lunare – Edizione Limitata
-
-46%
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore e Suono Immersivo Earbuds Bluetooth Noise Cancelling Bianco Fumo
-
-46%
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Écouteurs sans fil à réduction de bruit Écouteurs Bluetooth 5.3 avec audio spatial d’une grande autonomie Blu Pietra Di Luna – Edizione Limitata
-
-38%
Bose QuietComfort SC Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore con Custodia Morbida Nero
-
-39%
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 – Smart Earbuds con Bluetooth 5.4 suono cristallino design confortevole durata della batteria di 30 ore e Adaptive ANC – nero grafite
-
-32%
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless Cuffie ergonomiche con luce LED Cancellazione attiva del rumore Audio Hi-Fi Batteria a lunga durata IP57 White 2024 [Versione Italiana]
-
-51%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con base di ricarica Dongle USB-C Ottimizzato per Microsoft Teams Stereo Supporto incluso
-
-53%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con base di ricarica USB-A dongle Tutte le piattaforme Stereo Supporto incluso
-
-53%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con base di ricarica Dongle USB-C Tutte le piattaforme Stereo Supporto incluso
Offerte cuffie wireless tra 70 e 150 euro
-
-25%
HUAWEI FreeBuds Pro 4 Auricolari Wireless Cuffie Bluetooth con Audio a 48 kHz / 24 bit senza perdite ANC Dinamico Chiamate Stabili Design Silver String Compatibile con Android & iOS Nero
-
-25%
HUAWEI FreeBuds Pro 4 Auricolari Wireless Cuffie Bluetooth con Audio a 48 kHz / 24 bit senza perdite ANC Dinamico Chiamate Stabili Design Silver String Compatibile con Android & iOS Bianco
-
-25%
HUAWEI FreeBuds Pro 4 Auricolari Wireless Cuffie Bluetooth con Audio a 48 kHz / 24 bit senza perdite ANC Dinamico Chiamate Stabili Design Silver String Compatibile con Android & iOS Verde
-
-48%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con tecnologia Jabra Air Comfort Dongle USB-C Tutte le piattaforme Stereo Senza Supporto
-
-30%
HUAWEI FreeClip Design innovativo con clip per un comfort senza pari Ascolta con open-ear Cancellazione del rumore AI per chiamate Batteria lunga durata Android & iOS Italia Rose Gold
-
-59%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con base di ricarica USB-A dongle Ottimizzato per Microsoft Teams Stereo Supporto incluso
-
-35%
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva Microfono Durata della Batteria Fino a 85 Ore Deep Bass IPX4 Lilla Freddo
-
-44%
Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear compatibili con Apple e Android fino a 50 ore di autonomia – Nero opaco
-
-44%
Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear compatibili con Apple e Android fino a 50 ore di autonomia – Blu ardesia
-
-44%
Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear compatibili con Apple e Android fino a 50 ore di autonomia – Rosa nuvola
-
-19%
HUAWEI FreeBuds 6 Auricolari Wireless Vestibilità aderente all’orecchio Doppio driver True Sound Chiamate stabili e cristalline Open-fit ANC 36H Durata della Batteria IP54 iOS & AndroidViola
-
-19%
HUAWEI FreeBuds 6 Auricolari Wireless Vestibilità aderente all’orecchio Doppio driver True Sound Chiamate stabili e cristalline Open-fit ANC 36H Durata della Batteria IP54 iOS & AndroidBianco
-
-45%
Skullcandy Crusher ANC 2 Cuffie Wireless Over-Ear con Cancellazione del Rumore Sensory Bass Skull-iQ Microfono 50 Ore di Autonomia Compatibili con Alexa Connessione Bluetooth – Nero
-
-45%
Skullcandy Crusher ANC 2 Cuffie Wireless Over-Ear con Cancellazione del Rumore Sensory Bass Skull-iQ Extra Charging Cable 50 Ore di Autonomia Compatibili con Alexa Bluetooth Bone
-
-56%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con tecnologia Jabra Air Comfort USB-A dongle Tutte le piattaforme Stereo Senza Supporto
-
-40%
soundcore Space One Pro di Anker cuffie adattive a cancellazione del rumore attiva 6 microfoni design pieghevole ricarica ultraveloce 60 ore audio ad alta risoluzione con LDAC vestibilità comoda
-
-40%
soundcore Space One Pro di Anker cuffie adattive a cancellazione del rumore attiva 6 microfoni design pieghevole ricarica ultraveloce 60 ore audio ad alta risoluzione con LDAC vestibilità comoda
-
-58%
Jabra Evolve2 55 Cuffie Wireless Stereo con tecnologia Jabra Air Comfort USB-A dongle Ottimizzato per Microsoft Teams Stereo Senza Supporto
-
-56%
Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4 compatibili con Apple e Android Bluetooth® di Classe 1 microfono integrato – Viola ametista
-
-56%
Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4 compatibili con Apple e Android Bluetooth® di Classe 1 microfono integrato – Bianco
-
-45%
Beats Studio Buds + | Auricolari true wireless con cancellazione del rumore compatibilità Apple e Android migliorata microfono incorporato cuffie Bluetooth resistenti al sudore Nero e oro
-
-45%
Beats Studio Buds + | Auricolari true wireless con cancellazione del rumore compatibilità Apple e Android migliorata microfono incorporato cuffie Bluetooth resistenti al sudore- Trasparente
-
-45%
Beats Studio Buds + | Auricolari true wireless con cancellazione del rumore compatibilità Apple e Android migliorata microfono incorporato cuffie audio spaziale – Bianco avorio
-
-52%
LG Electronics TONE Free T90S Auricolari Bluetooth In-Ear con Dolby Atmos tecnologia MERIDIAN cancellazione attiva del rumore (ANC) e igienizzazione UVnano+ Nero TONE-T90S.AEUSLBK
-
-52%
LG Electronics TONE Free T90S Auricolari Bluetooth In-Ear con Dolby Atmos tecnologia MERIDIAN cancellazione attiva del rumore (ANC) e igienizzazione UVnano+ Bianco TONE-T90S.AEUSLWH
-
-48%
Skullcandy Crusher Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Sensory Bass e Microfono 40 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Nero
-
-48%
Skullcandy Crusher Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Sensory Bass e Microfono 40 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Grigio
-
-55%
Sennheiser ACCENTUM Special Edition – ACCENTUM Cuffie e BTD 600 Bluetooth Dongle – Durata della batteria di 50 ore ibrida ANC e dongle con adattatore USB-A/USB-C – Nero/Rame
-
-31%
-
-38%
HUAWEI FreeArc Auricolari Open Ear Auricolari Wireless Bluetooth IP57 Fino a 28 ore Cuffie Bluetooth Sport iOS & Android & Windows Verde
-
-38%
HUAWEI FreeArc Auricolari Open Ear Auricolari Wireless Bluetooth IP57 Fino a 28 ore Cuffie Bluetooth Sport iOS & Android & Windows Grigio
Offerte cuffie wireless sotto i 70 euro
-
-47%
Skullcandy Hesh ANC Cuffie Wireless Over-Ear con Cancellazione del Rumore e Microfono 22 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Nero
-
-47%
Skullcandy Hesh ANC Cuffie Wireless Over-Ear con Cancellazione del Rumore e Microfono 22 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Bianco
-
-18%
Fresh ‘n Rebel Clam Ace Cuffie Bluetooth Over Ear con cancellazione attiva del rumore ibrida 60 ore di riproduzione Senza fili Microfono ENC ricarica rapida controllo a pulsante (True Blue)
-
-18%
Fresh ‘n Rebel Clam Ace Cuffie Bluetooth Over Ear con cancellazione attiva del rumore ibrida 60 ore di riproduzione Senza fili con microfono ENC ricarica rapida controllo a pulsante (Verde)
-
-18%
Fresh ‘n Rebel Clam Ace Cuffie Bluetooth Over Ear con cancellazione attiva del rumore ibrida 60 ore di riproduzione Senza fili Microfono ENC ricarica rapida controllo a pulsante (Dreamy Lilac)
-
-18%
Fresh ‘n Rebel Clam Ace Cuffie Bluetooth Over Ear con cancellazione attiva del rumore ibrida 60 ore di riproduzione Senza fili Microfono ENC ricarica rapida controllo a pulsante (Ice Grey)
-
-56%
Soundcore by Anker Space Q45 Cuffie Bluetooth Cancellazione Attiva Rumore Adattiva fino al 98% Riproduzione 50 ore App Suono Wireless LDAC Hi-Res Confortevoli Chiamate Chiare Bluetooth 5.3
-
-33%
Soundcore by Anker Space Q45 Cuffie Bluetooth Cancellazione Attiva Rumore Adattiva fino al 98% Riproduzione 50 ore App Suono Wireless LDAC Hi-Res Confortevoli Chiamate Chiare Bluetooth 5.3
-
-45%
Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless Audio by Bose Cuffie Bluetooth Cancellazione del Rumore Premium Fino a 40 Ore di Autonomia Resistenti a Sudore e Acqua con Microfono – Nero
-
-45%
Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless Audio by Bose Cuffie Bluetooth Cancellazione del Rumore Premium Fino a 40 Ore di Autonomia Resistenti a Sudore e Acqua con Microfono – Leopard
-
-45%
Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless Audio by Bose Cuffie Bluetooth Cancellazione del Rumore Premium Fino a 40 Ore di Autonomia Resistenti a Sudore e Acqua con Microfono – Bianco
-
-45%
Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless Audio by Bose Cuffie Bluetooth Cancellazione del Rumore Premium Fino a 40 Ore di Autonomia Resistenti a Sudore e Acqua con Microfono. – Primer
-
-45%
Skullcandy Method 360 ANC Auricolari Wireless Audio by Bose Cuffie Bluetooth Cancellazione del Rumore Premium Fino a 40 Ore di Autonomia Resistenti a Sudore e Acqua con Microfono. – Plasma
-
-28%
Panasonic M600B Cuffie Wireless con Hybrid ANC Modello Over-Ear Girevole Bluetooth 5.3 Microfono Integrato Fino a 50 Ore di Riproduzione XBS Deep USB-C Bianco
-
-28%
Panasonic M600B Cuffie Wireless con Hybrid ANC Modello Over-Ear Girevole Bluetooth 5.3 Microfono Integrato Fino a 65 Ore di Riproduzione XBS Deep USB-C Nero
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore Auricolari bluetooth 985% meno rumore cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente Hi-Res Audio 50 ore Bluetooth 5.3
-
-38%
Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore Auricolari bluetooth 985% meno rumore cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente Hi-Res Audio 50 ore Bluetooth 5.3
-
-38%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Grigio tempesta
-
-38%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Nero opaco
-
-38%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Viola artico
-
-38%
Beats Solo Buds — Auricolari Bluetooth Wireless | 18 ore di autonomia | Compatibilità Apple e Android | Microfono integrato – Rosso trasparente
-
-30%
Soundcore P41i di Anker Auricolari Adattivi a Cancellazione di Rumore con Caricatore Portatile per Telefono 192 Ore con Custodia di Ricarica Suono Coinvolgente 6 Microfoni AI per Chiamate Chiare
-
-30%
Soundcore P41i di Anker Auricolari Adattivi a Cancellazione di Rumore con Caricatore Portatile per Telefono 192 Ore con Custodia di Ricarica Suono Coinvolgente 6 Microfoni AI per Chiamate Chiare
-
-27%
Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Cuffie Bluetooth Audio dimensionale con tracking del movimento della testa Hi-Res Audio Cancellazione attiva del rumore Comandi Touch Bilanciamento Alti-Bassi Nero
-
-27%
Xiaomi Redmi Buds 6 Pro Cuffie Bluetooth Audio dimensionale con tracking del movimento della testa Hi-Res Audio Cancellazione attiva del rumore Comandi Touch Bilanciamento Alti-Bassi Bianco
-
-27%
XIAOMI Redmi Buds 6 Pro Cuffie Bluetooth Audio dimensionale con tracking del movimento della testa Hi-Res Audio Cancellazione attiva del rumore Comandi Touch Bilanciamento Alti-Bassi Viola
-
-39%
OPPO Enco Air4 Pro Auricolari True Wireless44h di Autonomia Driver in Titanio da 12.4mm Bluetooth 5.4Controlli Touch Cancellazione del rumore AIAndroid e iOS IP55 [Versione Italiana]Bianco
-
-39%
OPPO Enco Air4 Pro Auricolari True Wireless 44h di Autonomia Driver in Titanio da 12.4mm Bluetooth 5.4 Controlli Touch Cancellazione del rumore AI Android e iOS IP55 [Versione Italiana] Nero
-
-51%
Skullcandy Hesh Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Microfono 36 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Nero
-
-51%
Skullcandy Hesh Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Microfono Cavo di Ricarica Aggiuntivo 36 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth Bone
-
-17%
Fresh ‘n Rebel Twins Rise cuffie Bluetooth senza fili con cancellazione del rumore modalità Ambient Bluetooth sensore in-ear resistente agli schizzi tempo di riproduzione 30 ore (Pastel Pink)
-
-17%
Fresh ‘n Rebel Twins Rise cuffie Bluetooth senza fili con cancellazione del rumore modalità Ambient Bluetooth multipunto sensore in-ear resistente agli schizzi tempo di riproduzione 30 ore
-
-17%
Fresh ‘n Rebel Twins Rise cuffie Bluetooth senza fili con cancellazione del rumore modalità Ambient Bluetooth multipunto sensore in-ear resistente agli schizzi tempo di riproduzione 30 ore
-
-51%
soundcore C40i di Anker Auricolari open-ear cuffie clip-on design flessibile controlli a pulsanti comfort leggero vestibilità stabile supporti auricolari intercambiabilidriver con suono chiaro
-
-51%
soundcore C40i di Anker Auricolari open-ear cuffie clip-on design flessibile controlli a pulsanti comfort leggero vestibilità stabile supporti auricolari intercambiabilidriver con suono chiaro
-
-17%
Fresh ‘n Rebel Twins Rise cuffie Bluetooth senza fili con cancellazione del rumore modalità Ambient Bluetooth sensore in-ear resistente agli schizzi tempo di riproduzione 30 ore (True Blue)
-
-29%
Fresh ‘n Rebel Clam Blaze Cuffie Bluetooth Over Ear con 80 ore di Riproduzione con Microfono ENC Cancellazione del Rumore del vento Senza fili Ricarica rapida Controllo a pulsante (Nero)
-
-29%
Fresh ‘n Rebel Clam Blaze Cuffie Bluetooth Over Ear con 80 ore di Riproduzione con Microfono ENC Cancellazione del Rumore del vento Senza fili Ricarica rapida Controllo a pulsante (Verde)
-
-38%
Soundcore V40i Cuffie Bluetooth Open Ear Suono Cristallino Custodia senza Coperchio 4 Posizioni Regolabili per Ogni Orecchio Bassi Più Ricchi IP55 21H Autonomia Chiamate Potenziate AI
-
-45%
Soundcore by Anker Q30 Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva con Modalità Multiple Hi-Res Audio EQ personalizado vía App 40 Ore Cuffie Wireless Connessione Multipunto Vestibilità Comoda
-
-45%
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1 auricolari magnetici Bluetooth di Classe 1 12 ore di ascolto – Black
-
-45%
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1 auricolari magnetici Bluetooth di Classe 1 12 ore di ascolto – Grigio
-
-45%
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1 auricolari magnetici Bluetooth di Classe 1 12 ore di ascolto – Yellow
-
-45%
Beats Auricolari Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1 auricolari magnetici Bluetooth di Classe 1 12 ore di ascolto – Azzurri
-
-53%
Soundcore by Anker Space A40 auricolari bluetooth con Cancellazione Rumore Attiva Adattiva Riduzione del Rumore fino al 98% 10 Ore di riproduzione in singolo Suono Hi-Res Design comodo App
-
-53%
Soundcore by Anker Space A40 auricolari bluetooth con Cancellazione Rumore Attiva Adattiva Riduzione del Rumore fino al 98% 10 Ore di riproduzione in singolo Suono Hi-Res Design comodo App
-
-43%
realme Buds Air 7 Auricolari True Wireless Driver Bass Mega Titanizzato da 12.4mm ANC Intelligente da 52dB Audio Hi-Res & LHDC 5.0 Autonomia fino a 52 Ore Suono Spaziale 360° Avorio Oro
-
-43%
realme Buds Air 7 Auricolari True Wireless Driver Bass Mega Titanizzato da 12.4mm ANC Intelligente da 52dB Audio Hi-Res & LHDC 5.0 Autonomia fino a 52 Ore Suono Spaziale 360° Verde Muschio
-
-36%
OPPO Enco Air4 Auricolari True Wireless 44h di Autonomia Driver in Titanio Bluetooth 5.4 Controlli Touch Cancellazione del rumore AI Android e iOS IP55 [Versione Italiana] Fresh Mint
-
-47%
Skullcandy Rail ANC – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e microfono batteria 38 ore Bluetooth per iPhone Android e altro – Osso
-
-47%
Skullcandy Sesh ANC Auricolari Wireless In-Ear con Cancellazione del Rumore e Microfono 32 Ore di Autonomia Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Nero
-
-43%
Skullcandy Rail Auricolari Wireless In-Ear con Skull-iQ e Microfono 42 Ore di Autonomia Connessione ad Alexa Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Nero
-
-43%
Skullcandy Rail Auricolari Wireless In-Ear con Skull-iQ e Microfono 42 Ore di Autonomia Connessione ad Alexa Compatibili con iPhone Android e Dispositivi Bluetooth – Grigio/Arancione
-
-20%
Fresh ´n Rebel Twins Blaze Cuffie Bluetooth In Ear Auricolari In-Ear Senza Fili con Microfono ENC Wind Noise Cancelling Bluetooth 5.3 IPX4 Impermeabile 32 Ore di Riproduzione (Dried Green)
-
-20%
Fresh ´n Rebel Twins Blaze Cuffie Bluetooth In Ear Auricolari In-Ear Senza Fili con Microfono ENC Wind Noise Cancelling Bluetooth 5.3 IPX4 Impermeabile 32 Ore di Riproduzione (Blu)
-
-34%
Fresh ‘n Rebel Twins Rise cuffie Bluetooth senza fili con cancellazione del rumore modalità Ambient Bluetooth sensore in-ear resistente agli schizzi tempo di riproduzione 30 ore (Dreamy Lilac)
-
-24%
Xiaomi Redmi Buds 6 Cuffie Bluetooth Design a doppio Driver Cancellazione attiva del rumore Doppio Microfono con AI integrata Batteria a lunga durata fino a 42 ore Comandi Touch Nero
-
-24%
Xiaomi Redmi Buds 6 Cuffie Bluetooth Design a doppio Driver Cancellazione attiva del rumore Doppio Microfono con AI integrata Batteria a lunga durata fino a 42 ore Comandi Touch Bianco
-
-41%
XIAOMI Redmi Buds 6 – Auricolari wireless Bluetooth in-ear Driver Dual Suono immersivo Cancellazione attiva del rumore 49dB Fino a 10h+42h di durata della batteria IP54-Verde Corallo
-
-65%
HONOR CHOICE Earbuds X7i Cuffie Bluetooth Durata 40 ore, Cancellazione del rumore da 45dB Cuffie wireless leggere, IP54 resistenti acqua e polvere, Bianco
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).