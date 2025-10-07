Come previsto, a mezzanotte è partita la Festa delle Offerte Prime di Amazon nell’edizione 2025: parliamo di un evento simile al Prime Day, ma in versione autunnale. Le offerte sulla tecnologia sono parecchie e sono valide da oggi, 7 ottobre 2025, a domani, 8 ottobre 2025. Coinvolgono tantissime cuffie wireless e true wireless, spaziando tra vari marchi e prezzi: andiamo a scoprire insieme le proposte.

Gli sconti sulle cuffie wireless e TWS della Festa delle Offerte Prime 2025

Come ormai saprete, Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 7 e l’8 ottobre 2025, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime spicca una gran quantità di cuffie wireless e TWS di vari marchi, tra i quali Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Bose, Beats, Jabra, Anker e non solo: troviamo prodotti dai prezzi abbordabili, ma anche di fascia alta, spaziando tra praticamente tutte le fasce.

Andiamo dunque a scoprire gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon sulle cuffie wireless e true wireless.

Offerte cuffie wireless sopra i 150 euro

Offerte cuffie wireless tra 70 e 150 euro

Offerte cuffie wireless sotto i 70 euro

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).