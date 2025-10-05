Google Foto è senza dubbio uno dei servizi più apprezzati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, il cui team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento, introducendo funzionalità che possano rendere l’esperienza sempre più piacevole.
Una delle ultime novità introdotte è stata svelata nelle scorse ore dal popolare leaker AssembleDebug, che con un post su X ha condiviso un’immagine relativa ad una funzione in lavorazione da diversi mesi.
Google Foto lavora al miglioramento del sistema di backup
Google Foto esegue il backup di tutti i contenuti o di nessuno di essi (questa è la configurazione predefinita della funzione di backup) e tale sistema fa sì che lo spazio di archiviazione cloud si esaurisca nel tempo, costringendo gli utenti a decidere se rinunciare al servizio oppure pagare per ottenere ulteriore spazio.
Ebbene, finalmente il team di Google ha deciso di venire incontro agli utenti che non vogliono acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo, introducendo una funzione che consente di scegliere di caricare sul cloud solo i contenuti contrassegnati come preferiti.
Grazie a tale soluzione, gli utenti hanno la possibilità di essere certi che soltanto i momenti per loro realmente importanti vengano salvati sul cloud.
Pare che al momento questa funzionalità sia disponile soltanto per una ristretta cerchia di utenti (il leaker l’ha riscontrata sulla versione 7.48 dell’app) ma presto dovrebbe essere implementata a livello globale.
