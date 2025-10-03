Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, potrebbe presto integrare un miglioramento per uno degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Google sta infatti lavorando per dare agli utenti più controllo quando sfruttano lo strumento Da foto a video, quello che consente di animare un’immagine statica per trasformarla in un breve video, che non è ancora disponibile in Italia.

In arrivo miglioramenti allo strumento “Da Foto a Video” in Google Foto

Analizzando la versione 7.48 dell’app Google Foto, il noto insider AssembleDebug ha scovato i lavori in corso per l’implementazione di un miglioramento allo strumento creativo Da Foto a Video, quello che sfrutta Veo 2, ovvero il modello di intelligenza artificiale per la generazione di video (via Android Authority).

A differenza di quanto possibile con la prima implementazione, quella che consente agli utenti di scegliere tra due livelli di animazione (sostanzialmente tra leggero o casuale), in futuro il team di sviluppo potrebbe aggiungere un terzo livello di animazione.

Questo, visibile nella parte bassa della seguente immagine, permetterà all’utente di scegliere lo stile di video che desidera ottenere tramite un prompt testuale; in questo modo, non sarà più necessario affidarsi al “Mi sento fortunato” e sperare che la generazione casuale proposta dall’IA corrisponda a quanto sperato.

Lo strumento non è ancora disponibile in Italia ma fa parte della scheda “Crea”

Non è ancora chiaro se e quando questa nuova opzione verrà resa disponibile all’interno dello strumento Da Foto a Video, strumento che peraltro non è ancora stato messo a disposizione degli utenti italiani.

Una volta disponibile in Italia, lo strumento sarà presente all’interno della scheda “Crea”, annunciata lo scorso 23 luglio assieme agli strumenti creativi da parte di Google. Questa scheda ha iniziato a raggungere gli utenti italiani, seppur senza strumenti IA, a metà settembre.

Il rollout adesso sembra più ampio (a partire dalla versione 7.47 di Google Foto): gli strumenti presenti in Italia, al momento, sono Collage, Video Ricordo, Foto cinematografica e Animazione.

