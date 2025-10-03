Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative alla serie Samsung Galaxy S26, il cui lancio è in programma per l’inizio del prossimo anno.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le novità che dovrebbero essere implementate dal colosso coreano vi è anche la funzionalità chiamata Privacy Display e nelle scorse ore, grazie al leaker Ach, sono emersi alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Come funzionerà Privacy Display su Samsung Galaxy S26

Il leaker ha pubblicato su X due screenshot che ci anticipano il funzionamento di Privacy Display su Samsung Galaxy S26 Ultra.

Questi screenshot arrivano da una versione leaked di One UI 8.5, l’interfaccia personalizzata del colosso coreano che farà il suo esordio ufficiale proprio a bordo della serie Samsung Galaxy S26 e ci mostrano la schermata delle impostazioni della nuova funzionalità.

La pagina principale include un apposito interruttore per attivare in modo automatico la funzionalità in questione quando si utilizzano app sensibili e quando ci si trova in ​​luoghi affollati.

Non mancano, poi, varie opzioni per personalizzare il funzionamento di Privacy Display a seconda delle proprie esigenze, come quella per aumentare al massimo la privacy (rende più scuro lo schermo), quella per attivare automaticamente la funzione quando ci si trova in luoghi affollati (si pensi ad un ascensore) o quella che la abilita in base al tipo di applicazione che viene utilizzata.

Ricordiamo che, stando alle informazioni al momento disponibili, Privacy Display è una funzione che richiede un apposito componente hardware, ossia uno schermo con la tecnologia Flex Magic Pixel di Samsung e dovrebbe essere disponibile soltanto su Samsung Galaxy S26 Ultra. Staremo a vedere.