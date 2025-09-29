Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta al rilascio dell’aggiornamento che porta sui vari device dell’azienda coreana l’interfaccia One UI 8 e Android 16.

E così nelle scorse ore è arrivato il momento di ricevere l’update anche per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, che si vanno ad aggiungere a quelli che sono già stati aggiornati alla nuova interfaccia personalizzata del colosso coreano, come quelli delle serie Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S24.

One UI 8 sbarca sulla serie Samsung Galaxy S23

Dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio della versione ufficiale di One UI 8 per i modelli della serie Samsung Galaxy S23.

Stando a quanto è stato reso noto al popolare leaker Tarun Vats su X, la build è al momento disponibile per coloro che hanno preso parte al programma beta, ha un peso di circa 470 MB e porta il software alla versione S918NKSU6EYI7 / S918NOKR6EYI7 / S918NKSU6EYI7.

A breve l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato anche per coloro che non hanno preso parte al programma di test e in quel caso il suo peso dovrebbe essere di almeno 3 GB.

Nei prossimi giorni l’update dovrebbe iniziare ad essere rilasciato anche per i modelli commercializzati negli altri Paesi.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono ad ogni modo procedere ad un controllo manuale in qualunque momento, entrando nel menu delle Impostazioni ed accedendo alla sezione dedicata agli update, ove si trova l’opzione per il relativo controllo.