Il team di sviluppatori di Google ha deciso di dare il via ai test di un’interfaccia rinnovata per il sistema di ricerca vocale e per la ricerca musicale all’interno di App Google.

Stando a quanto è possibile apprendere, la nuova versione grafica sembra adattarsi meglio alle funzionalità di intelligenza artificiale su cui il colosso di Mountain View oramai da parecchi mesi sta compiendo notevoli investimenti.

Come potrebbe cambiare l’interfaccia della ricerca di App Google

Le segnalazioni relative alla nuova interfaccia arrivano da chi ha installato la versione 16.36.40.sa.arm64 beta di App Google, che diventa così un po’ più accattivante dal punto di vista grafico.

Al momento, se si tocca l’icona del microfono in App Google o nel widget della schermata iniziale, si apre una schermata con la scritta “In ascolto…” e alcune ricerche recenti, oltre a suggerimenti di ricerca sottostanti mentre se si preme il pulsante per cercare una canzone si apre un’altra pagina con un’animazione e un breve suggerimento per riprodurre, cantare o canticchiare un brano.

Nella nuova interfaccia le ricerche precedenti e quelle suggerite sono state eliminate mentre la schermata principale della ricerca vocale ora utilizza la stessa animazione pulsante che si vede quando si usa la ricerca vocale in modalità IA di Google. Anche la pagina per la ricerca dei brani è stata rielaborata con la stessa animazione e un messaggio molto più grande e in grassetto.

Ecco il funzionamento della nuova ricerca:

Per il momento questa nuova interfaccia è stata implementata soltanto per alcuni utenti attraverso un aggiornamento lato server. Probabilmente nelle prossime settimane il colosso di Mountain View la renderà disponibile a livello globale.