WINDTRE ha in serbo una bella sorpresa per i propri clienti con SIM ricaricabile: tutti quelli che si recheranno nei WINDTRE Store entro il 12 ottobre 2025 avranno la possibilità di attivare una promozione e avere in regalo giga illimitati per 3 mesi.

WINDTRE regala 3 mesi di giga illimitati ai suoi clienti: ecco come

WINDTRE vuole confermare l’attenzione e la vicinanza ai propri clienti con una nuova iniziativa, pubblicizzata in TV proprio in queste ore attraverso un nuovo spot con protagonista Fiorello. I clienti privati con SIM ricaricabile che passeranno nei negozi dell’operatore entro il 12 ottobre potranno ottenere 3 mesi gratis di giga illimitati, indipendentemente dall’offerta attiva al momento.

Come sottolineato anche nel nuovo spot in TV, l’operatore vuole rendere unica l’esperienza nei suoi store attraverso i WINDTRE Assistant, ossia professionisti capaci di ascoltare, comprendere e proporre soluzioni personalizzate, con competenza ed empatia. Con il suo invito a passare nei punti vendita, WINDTRE promette dunque soluzioni semplici, chiare e su misura per tutto, dalle connessioni all’energia, passando persino per le assicurazioni.

Se volete ottenere 3 mesi di giga illimitati con WINDTRE non vi resta che fare un salto nei negozi dell’operatore, così da attivare la promozione.