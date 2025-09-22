Non che ci fossero dubbi in proposito, ma adesso c’è la conferma ufficiale: la prossima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung si chiamerà One UI 9.0 e sarà basata su Android 17. La notizia arriva direttamente da un firmware One UI 8.5 trapelato in rete in questi giorni, nel quale è stato individuato un chiaro riferimento alla nuova release, segno che i lavori a Seoul sono già in una fase decisamente avanzata.

La One UI 9 sarà un passo avanti più corposo rispetto alla One UI 8.5

Samsung punta a un aggiornamento che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere considerevolmente più corposo non solo della versione 8.5, ma persino della versione 8.0 la cui distribuzione è iniziata di recente. È ancora presto per parlare di funzionalità concrete (nel codice non emergono dettagli sulle novità, che siano legate all’IA o ad altre aree) ma il semplice fatto che il nome One UI 9.0 compaia già nei file interni è indicativo della tabella di marcia sempre più aggressiva che il colosso sudcoreano sta adottando.

Se la storia recente insegna qualcosa, il debutto potrebbe avvenire ben prima di quanto accaduto con la One UI 8.0, ufficialmente si parla di circa un anno per il rilascio, ma Samsung negli ultimi mesi ha dimostrato di voler ridurre i tempi tra le major release di Android e la propria interfaccia personalizzata; non è dunque escluso che l’aggiornamento arrivi sui dispositivi compatibili già entro la fine dell’estate 2026, con un rollout a scaglioni che riguarderà dapprima i modelli di punta.

Secondo quanto emerso finora, la serie Galaxy S26 dovrebbe debuttare sul mercato con One UI 8.5 a bordo, ma sarà verosimilmente la prima a ricevere l’aggiornamento alla One UI 9.0; mentre i primi dispositivi a nascere già con la versione in questione saranno con ogni probabilità i prossimi pieghevoli del brand.

Per quanto al momento non ci siano informazioni concrete sulle nuove funzioni, la presenza del codice nel firmware 8.5 lascia intendere che qualche indizio possa emergere a breve; che si tratti di strumenti di intelligenza artificiale, di ottimizzazioni per i pieghevoli o di un restyling dell’interfaccia, è chiaro che Samsung sta già lavorando per garantire un salto di qualità rispetto alle attuali release.

Gli utenti dovranno quindi portare ancora un po’ di pazienza prima di poter mettere le mani sulla One UI 9.0, che si profila come uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni.