In concomitanza con il lancio dell’aggiornamento alla One UI 8 per la serie Samsung Galaxy S25, partendo dalla Corea del Sud è arrivata anche una nuova interessante applicazione: si tratta di Gallery Assistant, un’app per l’editing delle immagini che può risultare molto utile per chi deve modificare rapidamente più file. Vediamo come funziona e cosa permette di fare.

Gallery Assistant è una nuova app per modificare le immagini: ecco come funziona

Samsung ha portato al debutto Gallery Assistant, una nuova applicazione pensata per la modifica delle immagini. Non si tratta però di un doppione, visto che le funzionalità che mette a disposizione non si possono trovare all’interno dell’app Galleria preinstallata sui Samsung con One UI.

L’applicazione include infatti strumenti di modifica in batch, cioè pensati per l’applicazione di modifiche a gruppi di immagini. Si tratta di funzioni apparentemente “basilari”, ma che potrebbero rivelarsi molto utili per certi tipi di utenti. L’app è per ora in beta e fornisce strumenti per ridurre le dimensioni (attraverso la compressione), ruotare e capovolgere, ritagliare, aggiungere filigrane (o watermark, se preferite), confrontare immagini, salvare come PDF o stampare.

Le funzioni sono semplici da utilizzare: come possiamo vedere negli screenshot condivisi da 9to5Google, basta scegliere lo strumento desiderato e quindi selezionare le immagini da modificare, fino a un massimo di 500 per volta (a parte il confronto, che funziona con un massimo di 4 immagini). Alcuni strumenti possono essere utilizzati anche per i video, con la funzione di compressione che permette ad esempio di scegliere se salvarli con codec HEVC o H.264.

Come possiamo vedere in questi altri screenshot condivisi sulla community ufficiale coreana, è possibile personalizzare l’ordine degli strumenti, così da posizionare in cima quelli più utilizzati. La funzione per la filigrana consente di creare watermark utilizzando le immagini della galleria; eventualmente è possibile utilizzare la funzione di ripetizione per inserirli in più punti.

Disponibilità di Gallery Assistant

Purtroppo per il momento non possiamo provare Gallery Assistant: la nuova applicazione è per ora disponibile in versione beta all’interno dell’apposita sezione dell’app Samsung Members, ma solo per gli utenti coreani. Oltre agli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, risultano compatibili anche Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 FE, naturalmente con One UI 8 a bordo.

Chissà se con l’arrivo della One UI 8 sui Galaxy S25 (e su tanti altri dispositivi Samsung) avremo modo di provare anche noi Gallery Assistant: continuate a seguirci perché torneremo a parlarne.