Dopo la bella notizia di questa mattina, con l’uscita a partire della Corea del Sud della One UI 8 e di Android 16 per la serie Samsung Galaxy S25, arrivano notizie un po’ meno buone per gli altri modelli: diamo un’occhiata al calendario di uscita dell’aggiornamento alla One UI 8 per gli smartphone e i tablet Samsung compatibili, che prevede qualche cambiamento rispetto a quanto visto nel precedente piano di rilascio.

Ecco il calendario di rilascio di Samsung per l’aggiornamento alla One UI 8

Questa mattina, come previsto dal piano appena citato, è stato rilasciato l’aggiornamento alla One UI 8 stabile per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge. Come sempre (o quasi), l’update è stato proposto a partire dalla patria del produttore, ossia la Corea del Sud, ma nel giro di qualche ora (o più probabilmente giorno) il rollout si estenderà a livello globale.

I possessori degli altri dispositivi Samsung si staranno chiedendo quando arriverà l’aggiornamento per loro: secondo quanto riportato sulla community ufficiale della casa di Seoul, che cita il piano di rilascio proposto tramite l’app Samsung Members, ci sarà da aspettare qualche giorno in più del previsto. Prima di dare un’occhiata al nuovo calendario, ci teniamo a sottolineare ancora una volta che questo riguarda la Corea, e dunque potrebbe esserci qualche giorno di differenza per il mercato europeo e globale.

Ecco dunque quando arriverà l’aggiornamento alla One UI 8 stabile e ad Android 16 per gli altri dispositivi Samsung:

La maggior parte dei dispositivi accoglierà l’aggiornamento entro il mese di ottobre 2025, anche se non sono stati specificati i giorni precisi (Samsung non lo fa mai), mentre i restanti dovranno aspettare novembre. La lista potrebbe non essere esaustiva, e l’aggiornamento potrebbe anche arrivare su modelli non citati, magari più avanti. Nel piano trapelato qualche giorno fa, la One UI 8 per la serie Galaxy S24 veniva data per la prossima settimana: a quanto pare Samsung ha preferito ritardare ancora di qualche giorno per assicurare un firmware più stabile (arriverà dal 2 ottobre?).

Siete soddisfatti di quanto visto, oppure vi aspettavate un piano di rilascio più rapido? Fateci sapere la vostra.