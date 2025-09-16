Chi acquista uno smartphone Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Nelle scorse ore il produttore ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sulla serie Samsung Galaxy S22 le patch di sicurezza di settembre 2025, un po’ in ritardo rispetto al solito questo mese, ciò in quanto gli sviluppatori sono impegnati nella finalizzazione dell’update a One UI 8 per le serie Samsung Galaxy S25 e Galaxy S24.

Si aggiorna la serie Samsung Galaxy S22

Il nuovo firmware rilasciato per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra è contraddistinto dalla sigla S90*BXXSIFYI3 e risolve 60 vulnerabilità relative ad Android e altre 25 che invece riguardano l’interfaccia One UI.

L’aggiornamento ha un peso di circa 300 MB ed è attualmente in fase di rilascio per i modelli commercializzati in Belgio e in Olanda ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe essere implementato anche negli altri Paesi.

Nel momento in cui l’update sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica. Gli utenti più impazienti possono sempre procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti e selezionando l’apposita opzione per effettuare la ricerca di nuove versioni software eventualmente disponibili.

Per il rilascio di One UI 8, invece, i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 dovranno probabilmente avere pazienza sino all’inizio del prossimo anno.