A distanza di otto mesi dal suo lancio, la serie Samsung Galaxy S25 è finalmente pronta a ricevere il primo upgrade del suo sistema operativo: stiamo ovviamente parlando di One UI 8, la versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 16.

E così, dopo un paio di mesi di test, il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta con sé One UI 8 sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 (al momento non è chiaro se sia incluso anche il modello Edge, che è stato lanciato dall’azienda la scorsa primavera).

È arrivato l’aggiornamento a One UI 8 per la serie Samsung Galaxy S25

L’aggiornamento, che allo stato attuale pare sia stato rilasciato soltanto per i modelli commercializzati in Corea del Sud, porta il firmware alla versione S93xNKSU5BYI3 e ha un “peso” di 555 MB (per la variante Ultra).

I primi utenti a ricevere l’update sono quelli che hanno preso parte al programma di beta testing ma nel corso delle prossime ore dovrebbe essere esteso anche a tutti gli altri.

È probabile che l’aggiornamento sarà presto disponibile anche a livello internazionale, sebbene al momento il produttore non abbia ancora fornito una tempistica ufficiale per ogni Paese, come di consueto del resto.

Una volta che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile per il proprio telefono, sarà lo stesso sistema ad avvisare l’utente attraverso una notifica. Gli utenti più impazienti, ad ogni modo, hanno la possibilità di procedere ad una verifica manuale, entrando nel menu delle Impostazioni e andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software, ove troveranno l’apposita opzione per effettuare la ricerca.

A questo punto il conto alla rovescia è oramai partito: One UI 8 sta arrivando anche in Italia.