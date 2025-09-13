Dopo il Prime Day di luglio e i festeggiamenti per i 15 anni di Amazon.it, è arrivato il momento di volgere lo sguardo al prossimo evento promozionale del colosso dell’e-commerce: stiamo parlando della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon, che si sta avvicinando a grandi passi. Per il momento non sono state diffuse le date ufficiali dell’evento, ma basandoci sui precedenti possiamo ipotizzare noi i giorni.

Le possibili date della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon

Come forse saprete, Amazon propone diversi eventi promozionali durante l’anno: oltre al Black Friday e al Cyber Monday, che riguardano un po’ tutti i rivenditori, su Amazon troviamo il Prime Day durante l’estate (solitamente nel mese di luglio), ma anche la Festa delle Offerte di Primavera (solitamente verso fine marzo, con l’inizio della primavera) e la Festa delle Offerte Prime (nel mese di ottobre).

La Festa delle Offerte Prime è un evento simile al Prime Day, e consiste in uno o più giorni (di solito due) dedicati agli sconti riservati agli abbonati Amazon Prime. L’evento è nato nel 2022 come Prime Day autunnale, ma dal 2023 ha preso il nome che conosciamo oggi. Nei giorni della promozione, Amazon propone ai suoi abbonati Prime tantissime offerte sui prodotti del suo catalogo, tra smartphone Android e prodotti tech, ma anche elettrodomestici, prodotti per la casa, abbigliamento e così via.

Le proposte della Festa delle Offerte Prime sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi: troveremo offerte in evidenza, disponibili per tutta la durata dell’evento (48 ore), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato con inizio e fine ben definiti, e magari anche alcune offerte WOW, ossia sconti consistenti su alcuni prodotti particolarmente richiesti o popolari. Probabile l’arrivo di numerose offerte sui prodotti Amazon (Fire Stick, Echo, etc. etc.), così come sui vari servizi (Music Unlimited, Kindle Unlimited, Audible) e sui prodotti Amazon Seconda Mano (ex Warehouse Deals).

Nel 2022 l’evento si è tenuto l’11 e il 12 ottobre, nel 2023 il 10 e l’11 ottobre, e lo scorso anno l’8 e il 9 ottobre: in tutti e tre i casi si è trattato di un martedì e di un mercoledì, com’è solita fare Amazon con quasi tutti i suoi eventi. Se non ci saranno particolari cambiamenti, possiamo dunque ipotizzare una Festa delle Offerte Prime 2025 fissata per il 7 e l’8 ottobre. Le date non sono ufficiali, ma visti i precedenti possiamo ritenerle molto verosimili. Improbabile, anche se non impossibile, che si possa andare oltre e finire al 14 e al 15 ottobre.

L’annuncio da parte di Amazon non avverrà prima di qualche settimana: continuate a seguirci perché torneremo a parlarne non appena avremo indicazioni ufficiali. Naturalmente avremo modo di seguire l’evento attraverso le migliori offerte, Android e tech. A tal proposito, vi ricordiamo che monitoriamo e vi segnaliamo 24/24h le offerte migliori sulla tecnologia, su tutti gli store online, sui nostri canali Telegram gratuiti: Prezzi.Tech per le offerte Tech, Sconti.Casa per le offerte su prodotti di largo consumo ed ErroriBomba per errori di prezzo e offerte incredibili.

Avete già in mente qualcosa da acquistare durante la Festa delle Offerte Prime 2025? Nell’attesa potete sempre consultare le attuali offerte messe a disposizione sul sito.