Nonostante l’enorme successo a livello globale di YouTube, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa piattaforma, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche che possano garantire un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile.

E così nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato l’estensione dell’audio multilingue per milioni di creator nel corso delle prossime settimane e ciò significa che gli utenti potranno guardare video provenienti da tutto il mondo senza dover leggere i sottotitoli.

YouTube fa contenti i creator di contenuti con una novità

Risale a due anni fa l’avvio di un progetto pilota di YouTube con un piccolo gruppo di creator, che ha avuto la possibiltà di aggiungere i propri doppiaggi in più lingue.

Da allora la funzionalità in questione è stata notevolmente migliorata e Google ha potuto appurare che, in media, i creator che caricano tracce audio multilingue nei loro video riescono ad ottenere oltre il 25% del loro tempo di visualizzazione complessivo proprio da visualizzazioni nella lingua non principale.

Uno dei creator che hanno preso parte al progetto pilota di YouTube è lo chef Nick DiGiovanni, che ha ampliato il suo pubblico globale grazie all’utilizzo dell’audio multilingue, riuscendo a raggiungere spettatori che in precedenza difficilmente avrebbero dedicato tempo ai suoi video.

Per quanto riguarda gli utenti normali, in virtù di questa nuova funzionalità potranno avere a loro disposizione una selezione più ampia di contenuti da guardare. Soprattutto chi non ama leggere i sottotitoli mentre guarda un video sarà felice di avere la possibilità di ascoltare l’audio tradotto.