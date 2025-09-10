Google ha annunciato AI Plus, un nuovo piano di abbonamento pensato per offrire funzionalità avanzate di intelligenza artificiale a un prezzo accessibile nei mercati emergenti. Questo piano si colloca tra il livello gratuito e il livello Pro da 19,99 dollari al mese negli Stati Uniti, promettendo agli utenti più strumenti, maggiore accesso al modello Gemini 2.5 Pro e un’esperienza più completa con le app Google come Gmail, Docs e Sheets.

La nuova offerta include anche 200 GB di spazio su Google One, strumenti di creazione video e funzioni aggiuntive per la produttività digitale. Per ora, il servizio parte in Indonesia con piani a prezzi locali significativamente più bassi rispetto ai mercati occidentali, ma Google ha già anticipato che l’espansione ad altri paesi seguirà presto.

Google AI Plus: cosa cambia per gli utenti e i mercati emergenti

AI Plus offre un mix di funzionalità avanzate e accessibilità economica, pensato per utenti che vogliono sfruttare l’IA senza dover pagare il prezzo pieno dei piani premium. Gli utenti gratuiti possono oggi inviare solo cinque prompt al giorno, mentre AI Pro consente fino a 100 prompt; il limite per AI Plus non è ancora ufficiale, ma promette un significativo incremento rispetto alla versione gratuita. Il modello Gemini 2.5 Pro, cuore dell’offerta, ha una finestra di contesto fino a 128K token, superiore ai 32K dei gratuiti e sufficiente per gestire compiti complessi di scrittura e analisi.

Oltre alla potenza del modello, AI Plus include strumenti come Veo 3 Fast, Google Flow per creare video, e Whisk per trasformare immagini in video, oltre a estensioni integrate in Gmail, Documenti e Fogli. Il piano offre anche 200 GB di spazio Google One, utile per archiviare file generati tramite intelligenza artificiale. Il prezzo iniziale in Indonesia è di circa 75.000 rupie al mese (circa 4,5 dollari), significativamente più basso delle 309.000 rupie per AI Pro. Google mira così a democratizzare l’accesso all’IA, rendendo le tecnologie avanzate più accessibili in paesi dove l’adozione potrebbe essere limitata dai costi.

Per il momento Google AI Plus è disponibile solo in Indonesia, ma l’azienda ha già confermato che il servizio arriverà presto in altri paesi. Sebbene non ci siano ancora date e accenni ufficiali per l’Italia, è comunque probabile che anche il nostro mercato possa beneficiare di questo nuovo piano, offrendo a utenti e professionisti l’accesso a strumenti avanzati di intelligenza artificiale a un costo più contenuto.