HONOR Magic V5 è stato lanciato proprio in questi giorni in Italia. Il nuovo smartphone pieghevole viene proposto con una serie di promozioni di lancio: oltre che di un generoso coupon da 300 euro, è possibile approfittare di ben sei omaggi, tra cui il tablet HONOR MagicPad2, tornato a disposizione dopo un periodo di assenza: vediamo come approfittarne.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

HONOR Magic V5 in breve: potenza, design e batteria generosa

HONOR Magic V5 è il nuovo smartphone Android pieghevole della casa cinese. Dopo il debutto in Cina avvenuto a inizio luglio, in questi giorni è arrivato il momento di accoglierlo qui in Italia con tanto di offerte di lancio davvero niente male.

Come probabilmente saprete, si tratta di un modello pieghevole con apertura a libro: troviamo un display interno Foldable LTPO AMOLED da 7,95 pollici con risoluzione 2.172 x 2.352 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 5.000 nit, e un display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici con risoluzione 1.060 x 2.376 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 5.000 nit.

Il cuore di HONOR Magic V5 è costituito dal potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. A livello fotografico il dispositivo propone in tutto cinque sensori: al posteriore (o meglio, all’esterno) è disponibile una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, teleobiettivo periscopico da 64 MP (zoom ottico 3x) e sensore ultra-grandangolare da 50 MP, mentre per i selfie ci sono due fotocamere da 20 MP (integrate con fori nei display). Nonostante il poco spazio a disposizione, HONOR è riuscita a integrare una batteria da 5820 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 66 W e con la ricarica wireless da 50 W.

Lato software, il nuovo smartphone debutta con MagicOS 9.0.1 e Android 15, con funzionalità di intelligenza artificiale (Gemini è preinstallato) e per sfruttare al meglio il formato pieghevole. La promessa di HONOR è di supportare il prodotto per ben sette anni, tra aggiornamenti di MagicOS e patch di sicurezza.

La resistenza è garantita da un display interno rinforzato con fibra di carbonio e dal rivestimento NanoCrystal Shield, che protegge dai graffi e incrementa la durabilità, mentre la cerniera è realizzata con Super Steel di seconda generazione, per una maggiore affidabilità e durata nel tempo. Non mancano le certificazioni IP58 e IP59.

300 euro di coupon e sei regali: che offerta di lancio per HONOR Magic V5

HONOR Magic V5 è disponibile da pochi giorni al prezzo consigliato di 1999,90 euro nella sola configurazione da 16-512 GB. Come anticipato, sullo shop online ufficiale del produttore la cifra diventa più interessante sfruttando il coupon ATUTTOANDROIDH, che regala uno sconto di 300 euro (valido fino al 30 settembre), ma non è finita qui.

Con l’acquisto sono previsti ben sei omaggi (fino a esaurimento scorte): inclusi troviamo infatti il tablet HONOR MagicPad2 (versione 12-256 GB), il pennino HONOR Magic-Pen, il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter (66W), le protezioni HONOR Screen Protection (Schermo esterno) e HONOR Screen Protection (Schermo interno) e la cover HONOR Magic V5 Case Black. Infine, aggiungendo 9,90 euro potete ottenere la cover con tastiera Bluetooth per il tablet MagicPad2 oppure Magic-Pencil 3.

Se siete interessanti a HONOR Magic V5 potete seguire il link qui in basso: non dimenticate di digitare il coupon prima di concludere l’acquisto. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.