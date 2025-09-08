Il mercato degli smartphone pieghevoli è spesso associato a prezzi proibitivi, ma l’offerta di oggi su eBay cambia completamente le carte in tavola. Samsung Galaxy Z Flip7, un dispositivo che al lancio aveva un prezzo di listino di 1.279,90€, è ora disponibile a una cifra che lo rende incredibilmente competitivo. Con uno sconto di quasi il 50% rispetto al prezzo originale, questa è un’opportunità eccezionale per chi desidera entrare nel mondo dei foldable con un prodotto di altissimo livello, senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un vero e proprio affare a queste condizioni.

Samsung Galaxy Z Flip7: potenza e stile in un formato pieghevole

Il cuore del Samsung Galaxy Z Flip7 è il suo splendido display AMOLED flessibile da 6.9 pollici, che offre colori brillanti e una fluidità eccezionale. Una volta chiuso, il dispositivo diventa incredibilmente compatto e tascabile, unendo praticità ed eleganza. Sotto la scocca batte il potente chipset Exynos 2500, supportato da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta), una combinazione che garantisce prestazioni reattive e un multitasking senza alcun rallentamento, anche con le applicazioni più esigenti.

Il comparto fotografico non delude, con una fotocamera principale per i selfie da 50 MP che promette scatti di altissima qualità, sfruttando al meglio la natura pieghevole del dispositivo per angolazioni creative. La batteria da 4300 mAh garantisce una buona autonomia per coprire la giornata di utilizzo, mentre le innovative funzionalità Galaxy AI arricchiscono l’esperienza utente con assistenti intelligenti e routine automatizzate. Le specifiche principali includono:

Display: AMOLED flessibile da 6.9 pollici

AMOLED flessibile da 6.9 pollici Processore: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 12 GB

12 GB Storage: 256 GB

256 GB Fotocamera selfie: 50 MP

50 MP Batteria: 4300 mAh con supporto a ricarica rapida e wireless

4300 mAh con supporto a ricarica rapida e wireless Sistema Operativo: Android con interfaccia personalizzata Samsung

L’offerta su eBay: un crollo di prezzo da non perdere

Questa incredibile promozione è disponibile su eBay, dove il Samsung Galaxy Z Flip7 nella versione da 256 GB è proposto a un prezzo mai visto prima. Il prezzo di listino al lancio era di 1.279,90€, ma grazie a questa offerta lampo e all’utilizzo di un coupon specifico, il costo scende drasticamente. Per ottenere lo sconto massimo, è necessario applicare il codice coupon PSPRSETT25 direttamente al momento del checkout.

In questo modo, il prezzo finale scende a soli 659€, con un risparmio totale rispetto al prezzo di lancio di ben 620,90€. L’offerta riguarda il modello in colorazione Jet Black con garanzia Europa. Si tratta di un’occasione a tempo e con scorte potenzialmente limitate, pertanto si consiglia di approfittarne rapidamente per non lasciarsi sfuggire uno dei migliori pieghevoli sul mercato a un prezzo da medio di gamma.

