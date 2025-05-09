All’inizio di quest’anno il team di sviluppatori di Instagram ha avviato un test su Threads volto a introdurre annunci pubblicitari, limitato inizialmente ad una ristretta cerchia di utenti.

Pare che tale test abbia dato i risultati sperati e gli annunci pubblicitari sono stati estesi per ricomprendere ancora più utenti ma Meta ha intenzione di alzare l’asticella, introducendo anche annunci video su Threads.

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I nuovi tipi di annunci su Threads e Instagram scelti da Meta

Allo stato attuale il colosso dei social network non ha fornito molti dettagli sui suoi progetti, limitandosi a rendere noto che inizialmente i test relativi a questo nuovo contenuto saranno limitati ad una ristretta cerchia di utenti, che avranno la possibilità di visualizzare video in formato 19:9 o 1:1.

Stando a quanto è stato spiegato da Meta, i video pubblicitari saranno posizionati tra i post tipici nei feed degli utenti e in questa prima fase soltanto pochi inserzionisti avranno la possibilità di sfruttare tale nuovo strumento per mettere alla prova la loro creatività.

L’idea di Meta è quella di offrire alle aziende un nuovo modo per interagire con il proprio pubblico, il tutto ovviamente senza snaturare quelle che sono le caratteristiche principali di Threads.

In occasione dell’evento IAB NewFronts 2025 il team di Meta ha anche annunciato di avere avviato i test relativi ad una nuova opzione pubblicitaria incentrata sui Reels di Instagram.

In pratica, il colosso dei social network ha deciso di puntare su annunci di tendenza sui Reels, che verranno mostrati agli utenti accanto ad alcuni dei video più popolari della piattaforma. Resta da capire quale sarà l’accoglienza da parte degli utenti.