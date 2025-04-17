Instagram, il popolarissimo social network del gruppo Meta, ha appena annunciato il lancio di una nuova funzionalità chiamata Blend che permette di creare un feed personalizzato di Reel da condividere con i membri di una chat.

Andiamo a vedere i dettagli dell’annuncio, cosa è la funzionalità e come sfruttarla effettivamente (una volta che verrà resa disponibile per tutti).

Su Instagram arriva la nuova funzionalità Blend

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha recentemente pubblicato un Reel sul social network per informare gli utenti di una nuova potenzialità chiamata Blend, il cui rollout è stato appena avviato e quindi, al momento, potrebbe non essere disponibile per tutti.



Visitando il portale di supporto del social network, scopriamo che la funzione Blend consente agli utenti e ai loro amici di creare un aggregatore unico di Reel, basato sui contenuti suggeriti per ogni partecipante, direttamente da una chat (individuale o di gruppo).

Il rollout di questa funzionalità, come anticipato poco sopra, è stato già avviato ma non è chiaro quando essa sarà effettivamente disponibile per tutti: sappiamo che sarà disponibile sia nell’app per Android che nell’app per iOS del social network ma non sappiamo se verrà rilasciata lato server o tramite un aggiornamento dell’app.

Come sfruttare la nuova funzionalità Blend

I Blend si trovano all’interno delle chat (singole e di gruppo) di Instagram e possono essere creati invitando un utente (o più utenti) che dovranno accettare l’invito.



Una volta accettato l’invito, il Blend verrà creato automaticamente e, giorno dopo giorno, verrà aggiornato con nuovi contenuti che cambiano in base alle attività di tutte le persone coinvolte o in base ai Reel che vengono condivisi nella chat.

Ogni Reel presenterà un’etichetta con il nome del partecipante al Blend per cui è stato suggerito. Vale la pena sottolineare che i suggerimenti verranno mostrati solo alle persone che fanno effettivamente parte di questo aggregatore.

Cosa fare per invitare qualcuno a un Blend Aprire l’app di Instagram Effettuare un tap sull’icona per entrare nei DM Entrare nella chat del contatto con cui si vuole creare il Blend Effettuare un tap sulla nuova icona (con due emoji sorridenti attaccate) presente in alto a destra per invitare tutti i membri presenti nella chat (che potranno accettare o declinare l’invito).

Cosa fare per visualizzare un Blend Aprire l’app di Instagram Effettuare un tap sull’icona per entrare nei DM Entrare nella chat con il Blend che vogliamo visualizzare Effettuare un tap sulla nuova icona (con due emoji sorridenti attaccate) presente in alto a destra.

Come abbandonare un Blend Aprire l’app di Instagram Effettuare un tap sull’icona per entrare nei DM Entrare nella chat con il Blend che vogliamo visualizzare Effettuare un tap sulla nuova icona (con due emoji sorridenti attaccate) presente in alto a destra Effettuare un tap sull’icona con l’ingranaggio Effettuare un tap su “Abbandona questo blend”.



Come scaricare o aggiornare l’app di Instagram

Per scaricare o aggiornare Instagram su smartphone Android, e non perdere le ultime novità introdotte a livello globale dal team di sviluppo dell’app, sarà sufficiente procedere con il download e l’installazione o con la verifica della presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

