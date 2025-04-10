Dopo un’attesa più lunga del previsto, dovuta a un piccolo errore tipografico, il nuovo smartwatch Wear OS di OnePlus fa il suo debutto in Italia. OnePlus Watch 3 è disponibile da oggi all’acquisto sul mercato italiano: vediamo dove è possibile acquistarlo, il prezzo e le offerte di lancio.

OnePlus Watch 3 in breve: la funzione con ECG è già accessibile

OnePlus Watch 3 è stato presentato a metà febbraio dopo una lunga serie di anticipazioni e indiscrezioni, ma purtroppo ha subito un intoppo ancora prima di esordire sul mercato. Un errore nella dicitura “Made in China” posta sotto la scocca ha provocato un ritardo: lo smartwatch sarebbe dovuto arrivare sugli “scaffali” a partire dal 25 febbraio, ma il lancio è stato posticipato.

OnePlus Watch 3 mantiene le peculiarità del modello dello scorso anno: mette infatti a disposizione sia un doppio chipset (Qualcomm Snapdragon W5 e BES2800), sia un doppio sistema operativo (Wear OS e RTOS), che vengono utilizzati in modo alternato a seconda dell’operazione da svolgere. Questa soluzione consente all’orologio di regalare un’autonomia decisamente superiore alla media rispetto ai classici modelli con Wear OS: può infatti arrivare a 3 giorni di utilizzo con uso pesante, o addirittura fino a 16 giorni con risparmio energetico.

Il ritardo ha comunque dato il tempo a OnePlus di integrare la funzionalità completa del Controllo Salute 60S con ECG: quest’ultima è ora attiva in Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Romania, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca e Irlanda. Basta premere il pulsante di scansione perché lo smartwatch elabori un report completo in 60 secondi, analizzando parametri come frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), benessere mentale, temperatura del polso, qualità del sonno ed età vascolare.

Lo smartwatch offre anche 360 Mind and Body, una funzione progettata per aiutare a comprendere e migliorare il proprio benessere fisico e mentale attraverso un’analisi multidimensionale. Sfrutta dati come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la frequenza cardiaca a riposo e l’intensità dell’attività fisica: uniti ad algoritmi avanzati per individuare tendenze, offrono una panoramica dello stato emotivo e dei livelli di stress, e suggeriscono esercizi di respirazione guidata.

Supporta più di 100 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, tennis, badminton, ping-pong, calcio, basket, boxe e yoga, e per i più esigenti include 11 modalità professionali (con funzioni avanzate per un’analisi più completa). Tutto questo con l’aiuto del GPS a doppia frequenza, che migliora la misurazione di distanza e percorso.

OnePlus Watch 3 è disponibile da oggi in Italia: prezzo e offerte di lancio

OnePlus Watch 3 è disponibile da oggi all’acquisto in Italia nelle colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium, al prezzo consigliato di 349 euro. In occasione del lancio, con l’acquisto sul sito ufficiale, la casa cinese offre uno sconto immediato di 50 euro, oltre alla possibilità di ottenere un prodotto a scelta tra le cuffie OnePlus Nord Buds 3 Pro (valore di 79 euro), la base di ricarica (valore di 29,99 euro) o un cinturino aggiuntivo (valore di 34,99 euro).

Non mancano inoltre le offerte bundle, pensate per chi vuole acquistare lo smartwatch insieme ad altri prodotti dell’ecosistema: viene proposto uno sconto del 20% su OnePlus Pad 2 o su OnePlus Buds Pro 3, uno sconto del 30% sulla base di ricarica o sui cinturini aggiuntivi, e uno sconto del 50% su OnePlus Watch 2.

In più, sempre sul sito ufficiale, è attivo un programma di permuta dell’usato, che consente di ottenere un ulteriore sconto di 30 euro restituendo un prodotto idoneo. Gli studenti possono ancora una volta approfittare di uno sconto extra del 10%, previa verifica dell’e-mail istituzionale.

Tutte le promozioni di lancio sono disponibili fino alle 23:59 del 30 aprile 2025, salvo esaurimento scorte.