Esattamente come previsto, OnePlus ha presentato oggi il suo nuovo smartwatch Wear OS: parliamo ovviamente di OnePlus Watch 3, prodotto che è stato protagonista di diverse indiscrezioni durante le scorse settimane. È dunque arrivato il momento di scoprire tutto su OnePlus Watch 3, tra specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzo di vendita per l’Italia e offerte di lancio.

OnePlus Watch 3 è ufficiale con Dual-Engine e una batteria ancora più grande

OnePlus Watch 3 è finalmente ufficiale, dopo settimane di anticipazioni, e combina prestazioni avanzate, design premium e una batteria ancora più longeva. Il nuovo smartwatch Wear OS non va a stravolgere quanto abbiamo visto sul predecessore OnePlus Watch 2 (lanciato l’anno scorso, sempre a febbraio), e conferma il Dual-Engine con doppio chipset (Snapdragon W5 + BES2800), studiato per offrire una durata della batteria sopra la media: lo Snapdragon interviene quando servono le funzionalità di Wear OS e la gestione dei processi più complessi, mentre l’efficienza del chip BES2800 (basato sulla tecnologia 6 nm FinFET) è l’ideale per far girare RTOS con consumi ridotti e per occuparsi delle attività in background.

A tal proposito segnaliamo la presenza di una batteria Silicon NanoStack da 631 mAh (più grande rispetto a quella dello scorso anno, da 500 mAh), che può contare su una tecnologia simile a quella vista su OnePlus 13 e su una densità energetica migliorata. In base a quanto riferito da OnePlus, in modalità intelligente lo smartwatch può raggiungere 5 giorni di utilizzo (120 ore), con un giorno in più di autonomia rispetto alla generazione precedente (“ferma” a 100 ore). Con un uso più intenso può arrivare a 3 giorni di utilizzo (72 ore), mentre in modalità risparmio energetico può raggiungere un’autonomia di ben 16 giorni. Grazie alla ricarica rapida VOOC Fast Charging, bastano 10 minuti per un’intera giornata di utilizzo.

“Il OnePlus Watch 3 incarna perfettamente la nostra filosofia ‘Never Settle’, riflettendo il nostro impegno costante nell’innovazione della tecnologia indossabile“, ha dichiarato Justin Liu, responsabile della linea wearable di OnePlus. “La generazione precedente ha già ridefinito gli standard in termini di autonomia, ma sappiamo che la durata della batteria resta una priorità per i nostri utenti: un uso prolungato è essenziale per garantire una misurazione accurata dei dati. Per questo, abbiamo alzato ulteriormente l’asticella, offrendo una batteria ancora più performante per rispondere alle esigenze della nostra community“.

OnePlus Watch 3 dispone di una cassa in acciaio inossidabile con corona rotante (per la navigazione e l’accesso alle funzioni principali), di una lunetta in titanio e di un Sapphire Crystal Display LTPO AMOLED da 1,5 pollici, che arriva fino a 2200 nit di luminosità e a una risoluzione di 466 x 466 pixel. La tecnologia LTPO riduce il consumo energetico: in modalità Always-On, la frequenza di aggiornamento del pannello scende fino a 1 Hz, con l’intento di preservare la durata della batteria.

Specifiche tecniche di OnePlus Watch 3: display LTPO AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 466 x 466 con luminosità fino a 2200 nit

SoC Qualcomm Snapdragon W5 + chip BES2800

32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi dual band, GPS dual band, NFC

certificazione IP68, MIL-STD-810H, 5 ATM

batteria da 631 mAh con durata tra i 3 e i 16 giorni

sistema operativo: Wear OS 5 + RTOS

dimensioni e peso: 46,6 x 47,6 x 11,75 mm (esclusi i sensori), 49,7 g (escluso cinturino) o 81 g (incluso cinturino)

Design e funzionalità di OnePlus Watch 3

Il design generale è studiato per unire tecnologia, eleganza e durabilità nel tempo: offre uno schermo con bordo più sottile rispetto al predecessore e un vetro zaffiro 2D che garantisce resistenza a graffi e urti.

Il nuovo smartwatch di casa OnePlus può contare sulla certificazione IP68 contro acqua e polvere, sulla resistenza all’acqua fino a 5 ATM e sulla certificazione MIL-STD-810H: quest’ultima è studiata per testare resistenza alle temperature estreme, all’immersione, agli urti, alla pioggia, alla bassa pressione, alle radiazioni solari, all’umidità, agli shock termici e non solo. Viene proposto nelle colorazioni Obsidian Titanium, con lunetta in titanio nero e cassa in acciaio inossidabile unite a una cinturino in gomma nera con fibbia in acciaio inossidabile, ed Emerald Titanium, con lunetta in titanio argentato, cassa in acciaio inossidabile e cinturino in gomma verde (sempre con fibbia in acciaio). La lunetta in titanio con rivestimento PVD garantisce non solo un tocco di lusso, ma anche resistenza alla corrosione.

OnePlus Watch 3 introduce funzionalità di monitoraggio della salute ancora più complete e accessibili. Tra queste spicca il 60s Health Check-In, uno strumento rapido per ottenere una panoramica dettagliata del proprio stato di salute: basta premere il pulsante di scansione perché lo smartwatch elabori un report completo in 60 secondi, analizzando parametri come frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), benessere mentale, temperatura del polso, qualità del sonno ed età vascolare. Inizialmente non risulta disponibile in Italia, ma arriverà a partire da marzo 2025 tramite aggiornamento del sistema (nel nostro Paese senza ECG).

Il dispositivo introduce 360 Mind and Body, una funzione progettata per aiutare gli utenti a comprendere e migliorare il proprio benessere fisico e mentale attraverso un’analisi multidimensionale. Sfrutta dati come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la frequenza cardiaca a riposo e l’intensità dell’attività fisica: uniti ad algoritmi avanzati per individuare tendenze, offre una panoramica dello stato emotivo e dei livelli di stress (con tanto di emoji dinamica che “riassume” lo stato psicofisico del momento). In più, suggerisce esercizi di respirazione guidata per favorire il rilassamento.

Per quanto riguarda l’attività fisica, OnePlus Watch 3 supporta più di 100 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, tennis, badminton, ping-pong, calcio, basket, boxe e yoga, e per i più esigenti include 11 modalità professionali (con funzioni avanzate per un’analisi più completa); tra queste ultime, la modalità corsa permette di monitorare prestazioni e postura in diversi scenari, così da aiutare a perfezionare la tecnica. Tutto questo con l’ausilio del GPS a doppia frequenza, che migliora la misurazione di distanza e percorso.

Lo smartwatch offre l’analisi del consumo di grassi e carboidrati nelle diverse zone di frequenza cardiaca, con dati dettagliati su efficienza della combustione dei grassi, intensità dell’allenamento ed efficacia complessiva. Per chi punta alla perdita di peso, offre un supporto mirato, aiutando a valutare l’efficienza del consumo energetico e a valutare le performance.

Come anticipato, OnePlus Watch 3 dispone di Wear OS 5, con aggiornamenti significativi alle app Google e un’integrazione migliore con l’ecosistema del produttore cinese. Tra i vantaggi, c’è la possibilità di collegare lo smartwatch a un altro smartphone senza la necessità del reset; in più, Gmail supporta la sincronizzazione delle e-mail e le funzioni di risposta, e Google Wallet offre il supporto alle carte d’imbarco.

Quando abbinato a uno smartphone OnePlus, l’orologio offre funzioni di controllo remoto: permette di controllare a distanza la fotocamera dello smartphone, ma anche di gestire la riproduzione di video su piattaforme social come TikTok e YouTube.

OnePlus Watch 3 offre tantissime possibilità di personalizzazione dei quadranti, tra quelli integrati e quelli eventualmente scaricabili dal Google Play Store; in più, con Video Watch Face si può “dare vita” allo sfondo, caricando i video attraverso l’app OHealth.

Prezzo, uscita e offerte di lancio di OnePlus Watch 3 in Italia

OnePlus Watch 3 è acquistabile da oggi stesso in preordine sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 349 euro, con disponibilità effettiva a partire dal 25 febbraio 2025. Durante la settimana di preordine, è previsto uno sconto di 50 euro (299 euro) e un bundle con le cuffie OnePlus Buds Pro 3 in regalo, fino a esaurimento scorte.

Dal 26 febbraio al 31 marzo, sarà proposto un bundle con le cuffie OnePlus Nord Buds 3 Pro (fino a esaurimento scorte), sempre con uno sconto di 50 euro rispetto al listino. In più, dal 4 al 31 marzo 2025 sarà attiva un’offerta speciale che consentirà di acquistare OnePlus Watch 3 con uno sconto fino al 40% all’interno di bundle selezionati.

Insieme al nuovo smartwatch vengono commercializzati la base di ricarica (29,99 euro) e i cinturini di ricambio (Emerald Titanium e Obsidian Titanium, a 34,99 euro).