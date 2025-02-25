Arrivano brutte notizie per gli interessati all’acquisto di OnePlus Watch 3: il nuovo smartwatch presentato proprio pochi giorni fa sarà disponibile sul mercato con un po’ di ritardo rispetto a quanto preventivato. Il produttore cinese sta infatti procedendo con una doverosa correzione.

OnePlus Watch 3 in ritardo: sarà disponibile da aprile

Come abbiamo visto, la scorsa settimana è stato presentato OnePlus Watch 3, il nuovo smartwatch con Dual-Engine che va a bissare la peculiarità del modello dello scorso anno: il dispositivo offre un doppio chipset (Qualcomm Snapdragon W5 e BES2800) e un doppio sistema operativo (Wear OS e RTOS), che vengono utilizzati in modo alternato a seconda dell’operazione da svolgere. Questo consente di godersi un’autonomia decisamente sopra la media, che può arrivare dai 3 giorni (con uso pesante) fino ai 16 giorni (con risparmio energetico).

OnePlus Watch 3 è stato proposto fin da subito in preordine, con lancio effettivo fissato per oggi, 25 febbraio 2025. Purtroppo, OnePlus ha comunicato di aver rinviato il debutto ad aprile 2025 causa di “un piccolo errore tipografico rilevato sotto il quadrante dell’orologio“, che l’azienda sta correggendo con una nuova produzione. Il riferimento va sicuramente al “Meda in China” che vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, che ha riguardato il primo lotto.

Se già avete tra le mani un OnePlus Watch 3 con questo difetto, potete scegliere di tenerlo (a livello di funzionamento non ci sono problemi, dopotutto) oppure di restituirlo in attesa di ottenerne uno “corretto”. Il produttore conferma infatti che i clienti che riceveranno il dispositivo con l’errore avranno diritto alla restituzione senza alcuna domanda.

OnePlus Watch 3 resta disponibile in preordine sul sito ufficiale nelle colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium al prezzo consigliato di 299 euro, con sconto di 50 euro e cuffie OnePlus Nord Buds 3 Pro in regalo (fino a esaurimento scorte). In questo momento, la prima data di consegna risulta il 21 aprile 2025.