Il Mobile World Congress sta regalando tante novità anche quest’anno, e in questo caso ci soffermiamo un po’ in casa Samsung. Dopo aver scoperto i tre nuovi modelli di fascia media della serie Galaxy A (che, a proposito, sono già disponibili all’acquisto con le offerte di lancio), è il momento di volgere lo sguardo ad altri dispositivi: in particolare parliamo di Galaxy S25 Edge, di nuovi dispositivi pieghevoli e dell’atteso visore Android XR di Samsung. Procediamo con ordine.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Samsung Galaxy S25 Edge e il visore Android XR più da vicino al MWC

Lo scorso gennaio, durante il Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato la serie Galaxy S25, ma ha anche iniziato a mostrare il sottilissimo Galaxy S25 Edge e il visore Android XR “Project Moohan”. Durante il MWC 2025 in corso a Barcellona, il produttore sud-coreano ha messo in mostra entrambi i prodotti e ha offerto la possibilità di vederli un po’ più da vicino.

Le anticipazioni di Samsung sul MWC lasciavano presagire una presentazione un po’ più “dettagliata” del nuovo visore, ma purtroppo ci dobbiamo accontentare. Il nuovo dispositivo è presente allo stand di Samsung, ma per ora non è ancora stato possibile provarlo o toccarlo. Ciononostante è stato possibile scoprirlo più da vicino, e possiamo mostrarvelo grazie agli scatti condivisi da 9to5Google.

Previous Next Fullscreen

Il nuovo visore è il frutto della collaborazione tra Samsung e Google e utilizza Android XR, una versione del robottino verde pensata appositamente per i dispositivi della realtà estesa (XR, extended reality). Un ruolo centrale lo avranno senza dubbio l’intelligenza artificiale e Google Gemini. Project Moohan (nome sicuramente non definitivo) dovrebbe essere lanciato entro quest’anno, e siamo sicuri che nei prossimi mesi ne sapremo di più.

Più vicino al lancio è invece Samsung Galaxy S25 Edge, il componente più sottile della gamma Galaxy S25. Il nuovo modello è stato mostrato in modo simile all’Unpacked, e sempre grazie ai colleghi di 9to5Google possiamo vedere nuove immagini (oltre a quelle scattate da noi all’evento di gennaio). Come abbiamo visto tra anticipazioni ufficiali e non, Galaxy S25 Edge dovrebbe offrire una scheda tecnica simile a quella di Galaxy S25+, con differenze nel comparto fotografico e nel design.

Il nuovo smartphone sottile potrebbe essere presentato ufficialmente durante il mese di aprile.

Due curiosi concept pieghevoli di Samsung dal MWC

Restiamo in casa Samsung, perché al MWC 2025 il produttore ha mostrato un paio di interessanti concept di smartphone pieghevoli. Oltre ai nuovi modelli più “tradizionali” come Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 (attesi durante l’estate), la casa di Seoul ha intenzione di proporre nei prossimi mesi il suo primo dispositivo tri-fold, e in effetti il concept Flex G si è fatto nuovamente vedere alla fiera di Barcellona accanto a Flex S.

Oltre a questi però, Samsung ha mostrato un particolare modello con doppia piegatura e doppia cerniera, denominato “Asymmetric Flip“: come possiamo vedere nelle immagini condivise da Android Authority, questo particolare Galaxy Z Flip lascia scoperta una piccola porzione centrale, che potrebbe rivelarsi utile per mostrare alcune informazioni rapide, magari in modalità Always-On Display.

Non è finita qui, perché allo stand Samsung viene mostrata una console da gioco portatile con schermo pieghevole: all’apparenza simile a una “normale” Nintendo Switch, il dispositivo è in grado di piegarsi e chiudersi in stile “conchiglia”.

Per il momento parliamo solo di concept, ma si tratta senza dubbio di prodotti intriganti. Quale di questi secondo voi potrebbe rivelarsi più utile?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip6