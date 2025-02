Sono giorni ricchi di anticipazioni per quanto riguarda la serie Nothing Phone (3a), in arrivo tra pochi giorni e composta da due modelli. Dopo lo svelamento per errore delle specifiche tecniche, poi “confermate” da nuove indiscrezioni che hanno rivelato persino i presunti prezzi italiani, quest’oggi possiamo scoprire per bene il design degli smartphone: andiamo a dare un’occhiata a un bel po’ di immagini che ritrarrebbero Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro nelle varie colorazioni.

Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro si mostrano in tante immagini

Come abbiamo visto ieri, Nothing Phone (3a) dovrebbe arrivare nelle colorazioni Nero e Bianco, mentre il modello Pro dovrebbe sostituire quest’ultima con il Grigio. Grazie ai tanti render pubblicati da Android Headlines possiamo scoprire il design dei due smartphone in arrivo in tutte le varianti e ad alta risoluzione.

Come abbiamo appurato, la differenza più rilevante tra i due modelli della serie dovrebbe essere costituita dal teleobiettivo, e lo si può notare anche nelle immagini: Nothing Phone (3a) Pro dovrebbe offrire un teleobiettivo a periscopio da 50 MP con zoom ottico 3x, in grado di raggiungere uno zoom in-sensor fino a 6x e uno ibrido ultra zoom fino a 60x, mentre Nothing Phone (3a) dovrebbe “accontentarsi” di un più semplice teleobiettivo con zoom 2x.

Nelle immagini possiamo subito notare il mantenimento dell’identità di Nothing per quanto concerne il design, ma del resto non ci aspettavamo nessuno stravolgimento: troviamo smartphone con le “solite” trasparenze e strisce di LED e una parte frontale molto simile tra i due, caratterizzata da bordi uniformi e dalla presenza del foro per la fotocamera anteriore; a distinguere i due modelli ci pensa il modulo fotografico, con obiettivi disposti in modo diverso. Le dimensioni dei due smartphone dovrebbero essere praticamente identiche: 163,52 x 77,5 x 8,35 mm per Nothing Phone (3a) e 163,52 x 77,5 x 8,39 mm per (3a) Pro, mentre quest’ultimo dovrebbe pesare 10 grammi in più (211 g).

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Entrambi i modelli dovrebbero offrire il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che dovrebbe essere affiancato da 8 (solo su 3a) o 12 GB di RAM e da 128 (solo su 3a) o 256 GB di memoria interna, e una batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 45 W; secondo quanto riportato, la ricarica al 100% richiederebbe 56 minuti, mentre per arrivare al 50% sarebbero sufficienti 19 minuti. Il display dovrebbe essere un AMOLED LTPS da 6,77 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3000 nit.

Come abbiamo visto, i nuovi smartphone dovrebbero essere commercializzati a cifre molto simili a quelle dei predecessori (considerando il modello Plus di 2a): si partirebbe da 349 euro per la versione 8-128 GB di Nothing Phone (3a) per arrivare a 399 euro e 479 euro (3a Pro) per le varianti da 12-256 GB. Per tutte le conferme dovremo aspettare solo qualche giorno: l’evento di presentazione è fissato per il 4 marzo 2025.