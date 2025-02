HONOR lancia quest’oggi una nuova e importante campagna promozionale attraverso il suo shop online ufficiale: prende il via la HONOR Week, che consente di approfittare di numerosi sconti sull’acquisto di smartphone Android, tablet Android e altri prodotti, ma anche di ricevere e sfruttare tanti punti extra.

Ecco le offerte della HONOR Week, tra smartphone, pieghevoli e tablet Android

Le nuove offerte di HONOR coinvolgono alcuni dei prodotti Android più popolari dell’azienda, come gli smartphone pieghevoli HONOR Magic V3 e HONOR Magic V2, il modello più tradizionale HONOR 200 Pro e i tablet Android HONOR MagicPad 2 e HONOR Pad 9. L’iniziativa è valida in generale dal 21 al 28 febbraio 2025, ma alcune delle proposte più intriganti risultano più limitate nel tempo. Segnaliamo anche la possibilità di ottenere 2000 punti extra con l’accesso all’app My HONOR e di acquisire punti bonus con gli acquisti durante l’iniziativa.

HONOR Magic V3 è il più recente pieghevole della casa cinese. Dispone di un display interno OLED LTPO da 7,92 pollici e di un display esterno OLED LTPO da 6,43 pollici, e mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Lo smartphone è stato lanciato globalmente lo scorso settembre al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma durante questa HONOR Week potete portarvelo a casa a 1499,90 euro, con uno sconto di 500 euro (dal 21 al 24 febbraio 2025). In più, aggiungendo 1,90 euro potete acquistare il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter da 66 W.

Acquista HONOR Magic V3 a 1499,90 euro invece di 1999,90 (dal 21 al 24 febbraio)

Se volete restare sui pieghevoli ma volete spendere meno, dal 25 al 28 febbraio 2025 potrete approfittare di uno sconto sul predecessore, HONOR Magic V2. Lo smartphone offre un formato simile al modello qui sopra, con una cerniera in lega di titanio e un doppio schermo LTPO OLED con le stesse diagonali (7,92 e 6,43 pollici), ed è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Magic V2 ha esordito a 1999,90 euro, ma dal 25 al 28 febbraio potrete acquistarlo a 799,90 euro: aggiungendo 1,90 euro potrete portarvi a casa anche le cuffie HONOR Earbuds X6.

Acquista HONOR Magic V2 a 799,90 euro invece di 1999,90 (dal 25 al 28 febbraio)

Siete più da smartphone “tradizionali”? Allora potreste dare un’occhiata a HONOR 200 Pro, modello dotato di display AMOLED da 6,78 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, batteria da 5200 mAh con ricarica rapida da 100 W e tripla fotocamera da 50 MP sviluppata in collaborazione con Studio Harcourt. Il dispositivo è uscito a 799 euro, ma dal 25 al 27 febbraio potrete acquistarlo in offerta a 449,90 euro. Aggiungendo 1,90 euro potrete avere il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter da 67 W.

Acquista HONOR 200 Pro a 449,90 euro invece di 799,90 (dal 25 al 27 febbraio)

Se invece state cercando un tablet Android potreste volgere lo sguardo ad altre due proposte dello shop online di HONOR. HONOR MagicPad 2 offre un ampio display OLED da 12,3 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e una batteria da 10.050 mAh. Lanciato al prezzo consigliato di 599,90 euro, è ora acquistabile a 499,90 euro. Per spendere meno c’è HONOR Pad 9, un tablet con schermo da 12,1 pollici, SoC Snapdragon 6 Gen 1 e batteria da 8300 mAh: dal 24 al 28 febbraio 2025 sarà disponibile in offerta a 229,90 euro invece di 349,90 euro. Aggiungendo 1,90 euro potrete ottenere il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter da 68 W.

Per scoprire tutte le iniziative di questa HONOR Week valide sul sito ufficiale del produttore potete seguire il link qui in basso, facendo attenzione alle date. Per indecisioni sul prodotto da acquistare potete consultare le nostra recensioni.