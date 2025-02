Novità per quanto riguarda il Google Store, anche se per il momento proposte solo in parte: la casa di Mountain View sta lavorando a una nuova pagina dedicata agli acquisti, e allo stesso tempo sembra aver deciso di interrompere la vendita di Chromecast con Google TV, sia nella versione 4K sia in quella HD. Scopriamo i cambiamenti più da vicino.

Nuova sezione dedicata a tutti i dispositivi in arrivo su Google Store

Il Google Store è lo shop online ufficiale della casa di Mountain View, da non confondere con il Google Play Store: come probabilmente saprete il primo propone l’hardware del produttore, tra Google Pixel e prodotti per la smart home (negli Stati Uniti ci sono anche punti vendita fisici), mentre il secondo offre app, giochi e altri contenuti digitali.

All’interno della pagina di supporto riguardante il Google Store, Big G ha aggiunto una nuova voce all’interno della sezione “Riciclo e altre informazioni“, denominata “See all your devices in one place” (contrariamente alle altre, non è ancora stata tradotta). La nuova voce riporta a una pagina che spiega come visualizzare tutti i propri dispositivi in un unico posto, ma purtroppo per ora il link a cui rimanda (https://store.google.com/my-devices) non porta da nessuna parte.

Nonostante questo, grazie alla suddetta pagina possiamo iniziare a scoprire cosa ha in mente Google. In base a quanto possiamo leggere, la sezione Your Devices consentirà di visualizzare tutti i dispositivi Made by Google registrati sull’account, indipendentemente da dove sono stati o saranno acquistati. Sarà possibile trovare i dettagli sui prodotti, informazioni sul modello, dettagli di acquisto e garanzia, IMEI o numero di serie e non solo; nella stessa sezione si potranno gestire eventuali abbonamenti correlati, avviare riparazioni e trovare o contattare l’assistenza.

Come segnalato da Google, alcuni dispositivi (come quelli della gamma Google Pixel Buds) potrebbero non essere visualizzati se non sono stati acquistati direttamente sul Google Store con il proprio account. In ogni caso, sarà possibile aggiungere manualmente i prodotti mancanti o rimuovere quelli che non si utilizzano più. Per aggiungere i prodotti basterà recarsi al link indicato più su (quando sarà attivo), toccare l’apposito comando e digitare codice IMEI o seriale, mentre per la rimozione basterà selezionare il prodotto desiderato e scegliere l’apposita voce.

Non sappiamo quanto ci vorrà per l’attivazione della nuova sezione Your Devices, ma considerando la presenza della pagina nel supporto, immaginiamo che il debutto sia abbastanza vicino.

Niente più Chromecast con Google TV: Big G spinge per Google TV Streamer

Restiamo sul Google Store perché la casa di Mountain View sta facendo un cambiamento nella sua gamma di dispositivi. Chromecast con Google TV non è più disponibile all’acquisto sullo shop online ufficiale, né nella versione 4K né in quella HD: le pagine del prodotto riportano in Italia “Non disponibile” (negli Stati Uniti è presente un più chiaro “No longer available), con un rimando a Google TV Streamer (4K), prodotto lanciato più di recente. Anche la sezione “Smart Home > Streaming” del negozio porta esclusivamente a quest’ultimo.

Google TV Streamer ha esordito negli Stati Uniti a inizio agosto, mentre in Italia è arrivato alla fine di settembre: offre connettività Wi-Fi 802.11ac (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 5.1, e supporta lo streaming fino al 4K HDR a 60 fps. Fornisce il meglio della piattaforma Google TV e funge da hub per la casa intelligente, potendo contare sul supporto a dispositivi Google Home e Matter.

Il prezzo consigliato di Google TV Streamer è di 119 euro, decisamente più alto rispetto ai modelli che va a sostituire (39,99 euro la versione HD e 69,99 euro quella 4K). Lo scorso agosto, con la presentazione del nuovo modello, Big G ha dichiarato che i “vecchi” sarebbero rimasti in vendita fino a esaurimento delle scorte. Chi è interessato potrebbe riuscire a trovarli presso altri rivenditori, soprattutto nei negozi fisici delle grandi catene di elettronica.

Non sappiamo se Google abbia in mente di lanciare un nuovo prodotto per la fascia di prezzo più bassa, magari durante il prossimo Google I/O di maggio, o se preferisca mantenere a listino solo Google TV Streamer (4K).