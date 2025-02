Nel Bel Paese sono disponibili diversi operatori telefonici a cui gli utenti possono rivolgersi, si va da quelli “classici” a quelli virtuali (MVNO) e ognuno propone le proprie offerte nel tentativo di attrarre a sé il maggior numero di clienti. Tra questi figura Elimobile, operatore mobile virtuale nato in Italia nella primavera del 2022 che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sta per chiudere i battenti dopo circa tre anni di attività.

Elimobile avvisa i propri clienti dell’imminente chiusura

Siamo tutti ben consapevoli di quanto il settore della telefonia mobile sia affollato, già le grandi realtà faticano a tenersi stretti i clienti visto che ultimamente le migliori offerte sono rivolte esclusivamente alle nuove attivazioni, figuriamoci le problematiche che può riscontrare una realtà aziendale alle prime armi nel settore.

Alcuni di voi potrebbero aver notato come, negli ultimi giorni, ci fosse già stata qualche avvisaglia dei problemi di Elimobile visto che l’operatore aveva ritirato le proprie applicazioni ufficiali dai principali app store; nelle ultime ore i clienti dell’operatore hanno ricevuto un’apposita comunicazione via SMS, con la quale l’azienda ha annunciato che a breve sospenderà i suoi servizi di telefonia mobile (che si appoggiavano sulla rete WINDTRE).

Gentile cliente, ELIMOBILE sospenderà a breve i servizi di telefonia mobile. Puoi mantenere il numero e continuare a comunicare esercitando il diritto di portabilità entro il 28 Febbraio 2025.

Già da qualche giorno inoltre Elimobile ha interrotto la possibilità di acquistare nuove SIM dal proprio sito ufficiale, tentando di effettuare l’operazione infatti, cliccando sull’apposito pulsante “Acquista”, la pagina del sito web si aggiorna semplicemente, restituendo all’utente la schermata di partenza.

Le motivazioni dietro la decisione non sono chiare, l’operatore virtuale al momento non è più controllato da Elite Mobile, ma dalla società Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (ARTI) che, sul finire dello scorso anno, aveva annunciato un accordo di fusione con Nextus Telecom, società proprietaria del marchio NTmobile. La joint venture avrebbe avuto l’obbiettivo di raggiungere 100.000 SIM attive entro la prima metà del 2025, ma nel corso del tempo non sono più state fornite informazioni di alcun tipo sull’accordo che, presumibilmente, non è andato in porto.

Elimobile dunque conclude definitivamente la propria esperienza in Italia, i clienti che fossero intenzionati a mantenere il proprio numero di telefono dovranno richiedere la portabilità verso un altro gestore, entro e non oltre il 28 Febbraio 2025.