Con l’obiettivo di rendere l’utilizzo di Android come sistema operativo non solo per gli smartphone, ma anche per tablet e PC, Google sta migliorando il supporto alle tastiere fisiche. Dopo le novità individuate nel codice di Android 15 QPR1 Beta 2 per il menu delle scorciatoie, la beta 2 di Android 16 ha aggiunto la possibilità di personalizzare alcune (ma non tutte) le scorciatoie per accedere alle diverse azioni di sistema.

Come personalizzare le scorciatoie da tastiera in Android 16

La novità era già presente nella prima versione Beta di Android 16, ma solo con la Beta 2 è stato possibile attivarla.

L’aggiornamento mira a migliorare il supporto per le tastiere fisiche sui dispositivi Android, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nella personalizzazione dei comandi. Per personalizzare le scorciatoie è necessario accedere al relativo menu, seguendo uno di questi metodi:

Andando su Impostazioni > Sistema > Tastiera > Tastiera fisica > Visualizza scorciatoie da tastiera

Toccando la barra degli strumenti flottante che appare quando si seleziona un campo di testo, quindi selezionando ‘Mostra scorciatoie da tastiera’

Premendo la combinazione di tasti ‘Meta + /’

Come mostrato nel video, una volta entrati nel menu delle scorciatoie da tastiera di Android, è possibile premere il pulsante Personalizza (in alto a destra) per configurare le diverse combinazioni di tasti. A quel punto, comparirà un pulsante ‘+’ accanto alle scorciatoie personalizzabili, come ‘Apri elenco app’. Toccando il pulsante ‘+’, si aprirà una finestra di dialogo in cui potrai assegnare una combinazione di tasti alternativa per attivare la scorciatoia. La nuova combinazione dovrà includere il tasto Meta/Azione e non dovrà essere già assegnata a un’altra funzione. Questo l’elenco delle scorciatoie che è possibile personalizzare.

Sistema Controlli di sistema Apri elenco app (personalizzabile) Vai alla schermata home (personalizzabile) Visualizza app recenti (personalizzabile) Scorri avanti tra le app recenti Scorri indietro tra le app recenti Torna indietro (personalizzabile) Cattura screenshot (personalizzabile) Mostra scorciatoie (personalizzabile) Visualizza notifiche (personalizzabile) Blocca schermo (personalizzabile) App di sistema Prendi una nota (personalizzabile) Apri impostazioni (personalizzabile) Apri assistente (personalizzabile) Multitasking Schermo diviso Usa schermo diviso con l’app a destra (personalizzabile) Usa schermo diviso con l’app a sinistra (personalizzabile) Passa a schermo intero (personalizzabile) Scorciatoie delle app Applicazioni Calcolatrice (personalizzabile) Calendario (personalizzabile) Chrome (personalizzabile) Contatti (personalizzabile) Gmail (personalizzabile) Maps (personalizzabile) YouTube (personalizzabile) Input Input Passa alla lingua successiva Passa alla lingua precedente



Se, accedendo al menu delle scorciatoie da tastiera di Android, il tasto Personalizza non è visibile nell’angolo in alto a destra, il problema potrebbe dipendere dalla densità dello schermo. Al momento, infatti, il pulsante compare solo sui dispositivi con display superiori a 600 dp, come i tablet Android.