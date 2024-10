Google continua a sperimentare piccole modifiche volte a migliorare l’esperienza Android sui dispositivi con schermi grandi. La prima QPR di Android 15 rivela che il colosso di Mountain View sta sviluppando un menu di scelta rapida da tastiera riprogettato per i tablet Android.

Il menu di scelta rapida da tastiera è stato migliorato con Android 14, tuttavia le schede sono scomode da raggiungere in quanto sono posizionate troppo in alto e al centro dello schermo.

Analizzando il codice di Android 15 QPR1 Beta 2 l’informatore Mishaal Rahman è riuscito ad abilitare una barra di navigazione laterale per il menu di scelta rapida da tastiera che dovrebbe migliorare l’esperienza sui tablet, in quanto le categorie sono più facilmente raggiungibili essendo vicine al bordo sinistro del display. Ecco come appare al momento.

Google prova a perfezionare l’esperienza Android sui dispositivi con display grandi

Al momento non possiamo dire se o quando Google lancerà questa novità, ma è possibile che verrà implementata nell’aggiornamento stabile Android 15 QPR1.

Android non può ancora competere con i tradizionali sistemi operativi desktop come Windows o macOS, ma questo è un altro piccolo passo verso quella direzione.