Gli aggiornamenti nel mondo Android non si fermano mai, vista la grande quantità di modelli in circolazione. Quest’oggi si soffermiamo in particolare su un consistente aggiornamento riguardante diversi modelli HONOR, compresi HONOR Magic7 Pro e HONOR Magic6 Pro, ma anche sulle novità lato sicurezza in rollout per Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy A03 e Samsung Galaxy XCover 5. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti procedendo con ordine.

Novità aggiornamenti serie HONOR Magic7 e HONOR Magic6

Partiamo dagli aggiornamenti più consistenti, in distribuzione sulle serie HONOR Magic7 e HONOR Magic6. La casa cinese sta proponendo MagicOS 9.0.0.157, una release sempre basata su Android 15 che richiede un download consistente (circa 1,5 GB) e che porta con sé diverse novità.

Tra queste possiamo citare miglioramenti della durata della batteria, l’aggiunta di alcune funzionalità per Fotocamera, Galleria, per la modalità multi-window intelligente, per HONOR Car Connect, l’ampliamento del supporto alla funzione che clona le applicazioni (ora più di 200 in tutto), l’aggiunta del nome del contatto nel file delle chiamate registrate, l’aggiunta del doppio tocco per spegnere lo schermo sulla pagina home (in un’area vuota), ottimizzazioni per le animazioni, l’integrazione delle patch di sicurezza di febbraio 2025 e non solo.

Questo il changelog completo condiviso da Huawei Central:

Tutte le novità di MagicOS 9.0.0.157 per serie HONOR Magic7 e Magic6: Apps More than 200 apps now support the app clone feature. (Path: Settings > Apps > App Clone > More Clone Apps) Gallery Added a geometric correction feature for image editing. (Path: Gallery > Select a picture > AI Edit > Crop > Rotate Horizontal or vertical.)

Added the image cutout feature. Long-press the image to select the cutout subject and copy it.

Optimized the picture text editing feature, support adjusting the layout style and support multiple modifications and editing. (Path: Gallery > Select Photo > AI Edit > Text.)

Improved the clarity of puzzle-generated images. (Path: Gallery > Select multiple photos > Create > Puzzle > Save.) Camera Added a new feature to keep the camera settings, which supports keeping the custom settings for taking photos, including camera mode, filter, image style, HDR, dynamic photo, and Eagle Eye wonderful capture. (Path: Camera > Settings > Keep settings.)

Optimize telephoto clarity in some scenarios in photo mode. HONOR Car Connect Supports the automatic cruise feature of Amap and Baidu Map. The cruise function will be automatically activated when the vehicle speed is greater than 30km/h. (Path: Car desktop settings > Turn on an automatic cruise.)

Optimize the Carlife connection guide for Volkswagen and BMW models, and make the car-machine connection operation clearer. (Path: Honor Car Life > Connect vehicle > Select the connected model.)

Added support for audio diversion under the ICCE protocol (subject to the support of the vehicle computer), which can auto-adjust the volume of media, navigation, etc., and at the same time fix problems such as silence, low sound, and poor sound quality of some vehicle computers.

Optimize the interactive experience of Himalaya and Migu Music. Call The call recording file of the third-party application will display the call contact name. Home Screen Added a double-tap feature. Double-clicking on the home screen will turn the display off. Double-clicking on a blank area on the screen can quickly turn off the screen. (Path: Settings > Accessibility > Quick launch and gestures > Screen on/off > Double-click to turn off the screen.) Smart Multi-Window A global search for group split screen pairs supports split screen mode.

Optimize the floating window interaction experience and support the simultaneous operation of the floating window and the underlying application interface.

Optimize the interactive experience of switching from a floating window to a mini window. Parallel Space Added a new “Hide without Trace” feature to the Parallel Space. When enabled, you can hide the traces using Parallel Space. You can quickly enter the mode by expanding or pinching fingers on the home screen. (Path: Settings > Security > Parallel Space > Hide without Trace) Security Patch Incorporated Android February 2025 security patch to enhance system security.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy A23

Aggiornamento in distribuzione pure per Samsung Galaxy A52 5G, anche se di diversa entità. Lo smartphone ha già ricevuto le patch di sicurezza di gennaio 2025 da qualche giorno (attraverso la versione A526BXXSBGYA2), ma sembra proprio che in queste ore sia in distribuzione un ulteriore update. Il firmware in distribuzione in Europa è il A526BXXSBGYA3, e le patch di sicurezza rimangono “ferme” a gennaio. Il changelog non è di molto aiuto: rimane anche questa volta sul generico e parla di generici perfezionamenti lato sicurezza e stabilità.

Samsung Galaxy A23 sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2025: il firmware in distribuzione è il A235MUBUAEXL3 e non sembra includere grossi cambiamenti. Come abbiamo visto con il bollettino di Samsung del mese scorso, le patch di gennaio vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI.

Galaxy A52 5G è uscito con Android 11 e ha già ricevuto tre major release: a meno di grosse sorprese, rimarrà ad Android 14 e non accoglierà la One UI 7 con Android 15. Discorso diverso per Galaxy A23, che potrebbe accogliere la nuova release insieme a tanti altri modelli Samsung; per ora però non ci sono certezze.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A03 e Galaxy XCover 5

Aggiornamenti in distribuzione anche per Samsung Galaxy A03 e Galaxy XCover 5: i due smartphone Android stanno ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2025 con i firmware A035MUBS8CYA3 e G525FXXSEEYB1.

Come abbiamo visto nel più recente bollettino diffuso dal produttore, le patch di febbraio vanno a correggere 35 vulnerabilità tra quelle riguardanti tutti i dispositivi Android (CVE), di cui una di livello critico, oltre a 7 vulnerabilità che toccano più nello specifico i dispositivi del produttore (SVE). Per il resto non sembrano essere state integrate ulteriori novità, oltre ai “soliti” bugfix e perfezionamenti di stabilità.

Galaxy A03 e Galaxy XCover 5 non dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 15 e One UI 7.

Come aggiornare HONOR Magic7 Pro, Magic6 Pro, Samsung Galaxy A52 5G, A23, A03 e XCover 5

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su HONOR Magic7 Pro, HONOR Magic6 Pro e sugli altri modelli delle serie potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema. Il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A23, Galaxy A03 e Galaxy XCover 5 potete invece recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

In caso di esito negativo, non vi resta che attendere e riprovare tra qualche giorno.