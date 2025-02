L’ultimo aggiornamento di Samsung Notes introduce un’utile novità che potrebbe far comodo soprattutto agli studenti: si tratta del Risolutore matematico, che aiuta nella soluzione di equazioni e operazioni matematiche. Vediamo come funziona, come attivarlo e su quali dispositivi è disponibile.

Questa novità di Samsung Notes aiuta con la matematica

A partire dalla versione 4.4.26.71 di Samsung Notes è disponibile la funzione Risolutore matematico, che può risultare utile agli studenti oppure a chi ha bisogno di effettuare operazioni matematiche in pochi istanti, direttamente all’interno della nota in fase di scrittura. La novità permette di eseguire semplici calcoli aritmetici, ma anche operazioni logaritmiche e trigonometriche (log, In, sin, cos, etc. etc.), creare e definire costanti e non solo.

Una volta aperta una nota è sufficiente aprire il menu (quello con i tre puntini) e selezionare “Attiva Risolutore matematico“: basta quindi scrivere l’operazione seguita dal segno “=” per far sì che il dispositivo trovi la soluzione in un attimo. La novità era stata mostrata qualche mese fa durante il lancio di Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra, ed è ora disponibile per diversi modelli della casa di Seoul.

In particolare, almeno per ora risulta accessibile solo sui tablet Samsung Galaxy, mentre niente da fare per gli smartphone della serie Galaxy S, S Pen o meno. È possibile che in futuro si farà vedere in modo più ampio. Un aiuto nelle operazioni matematiche viene fornito già da Cerchia e cerca con Google, come abbiamo visto negli ultimi mesi, ma in questo caso si tratta di un qualcosa di un po’ diverso, dato che fornisce risultati praticamente in tempo reale durante la scrittura.

Per poter utilizzare il Risolutore matematico di Samsung dovete in ogni caso aggiornare l’app Samsung Notes alla versione 4.4.26.71, disponibile sul Galaxy Store. Per farlo avete a disposizione tre modi: potete seguire questo link dal tablet, recarvi sul Galaxy Store e selezionare “Menu > Aggiornamenti” oppure tenere premuto sull’icona dello store e selezionare “Aggiorna applicazioni“. Avevate già notato questa novità?