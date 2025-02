Si è presa del tempo, e non poco, questo è da sottolineare, però alla fine WhatsApp è riuscita a portare i temi per le chat dalla versione beta dell’applicazione a quella stabile; ciò vuol dire che adesso i temi sono utilizzabili da chiunque abbia installato WhatsApp nel proprio dispositivo, smartphone o tablet che sia.

Arrivano i temi per le chat di WhatsApp

La prima volta sono stati avvistati nella versione beta dell’applicazione un po’ di mesi fa e da allora sono stati affinati con piccoli miglioramenti qua e là al fine di essere resi pronti per essere rilasciati pubblicamente nella versione stabile per tutti gli utenti. E quel momento è arrivato perché, finalmente, dopo mesi di attesa, è in roll out un aggiornamento per la versione stabile di WhatsApp che porta con sé i temi e le funzioni a loro annesse.

La versione in questione, identificata dal numero 2.25.2.85, è in fase di roll out da questo pomeriggio attraverso il Google Play Store e, come detto, aggiunge i temi all’interno dell’applicazione per Android di WhatsApp; da un primo sguardo, questa è l’unica novità al suo interno e non sembrano esserci altre modifiche e funzionalità, perciò l’aggiornamento è focalizzato sull’aggiunta dei temi per le chat. E fortunatamente la cosa è fatta piuttosto bene perché è possibile modificare il colore delle chat da singoli colori o da combinazioni predefinite, è possibile abbinare sfondo e colore e, udite udite, è possibile personalizzare ogni chat in modo diverso, perciò c’è la possibilità di agire su di esse in modo singolo premendo sui 3 puntini in alto a destra al loro interno.

Non c’è niente di straordinario per magari personalizzare ancora più a fondo le chat però c’è il necessario per creare dei veri e propri temi per le chat fatti di colori e sfondo diversi; non dimentichiamo poi che c’è anche la possibilità di modificare la luminosità dello sfondo, che dà una possibilità maggiore di personalizzazione. Detto questo, occhio agli aggiornamenti di WhatsApp che vi proporrà il Google Play Store perché il prossimo sarà quello che vi darà i temi per le chat.