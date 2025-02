WhatsApp Beta continua ad essere un cantiere aperto per le funzionalità che verranno in futuro implementate sulla versione stabile della popolare app di messaggistica: recentemente vi abbiamo parlato del supporto agli ospiti negli eventi e delle etichette per i membri dei gruppi e degli strumenti avanzati per gli stati.

Nelle ultime ore, invece, sono emersi nuovi sviluppi legati alla traduzione dei messaggi, funzionalità che risulta in fase di sviluppo sin dallo scorso luglio e che mostra nuovi passi in avanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp: nuovi indizi su come funzionerà la traduzione dei messaggi

I lavori in corso per l’implementazione della funzionalità di traduzione dei messaggi all’interno di WhatsApp, sono stati scoperti per la prima volta con la versione 2.24.15.8 di WhatsApp Beta. Da allora, pur non essendo stata mai mostrata nemmeno ai beta tester, la funzionalità ha continuato ad evolversi e, a dicembre, con la versione 2.24.26.9, ha svelato le proprie carte.

In soldoni, la popolare app di messaggistica verrà dotata di uno strumento avanzato di traduzione che consentirà agli utenti di tradurre i messaggi di testo delle chat o dei canali nella loro lingua senza dovere abbandonare l’app e sfruttare app esterne per raggiungere lo scopo.

La funzionalità dovrebbe lavorare “on-device” (e offline), quindi senza che nessun dato lasci effettivamente il dispositivo (e senza la necessità di una connessione a internet): per fare ciò, WhatsApp offrirà la possibilità di scaricare i vari pacchetti per le lingue.

La più recente versione di WhatsApp beta, mostra un ulteriore dettaglio legato alla funzionalità: l’app sarà in grado di identificare automaticamente la lingua dei messaggi nelle chat e nei canali, semplificando ulteriormente l’utilizzo della funzionalità; nelle precedenti versioni (sempre in lavorazione), la funzionalità era pensata in modo che fossero gli utenti a dover specificare la lingua del messaggio da tradurre (e non sempre, specie con alcune lingue, si tratta di un processo facile).

Questa ulteriore novità sarà “opzionale” e verrà fornita attraverso un pacchetto specifico chiamato “Automatic language detection” (letteralmente, “Rilevamento automatico della lingua“). L’opzione potrà essere attivata all’interno delle impostazioni della chat (o del canale), selezionando questo pacchetto dal menu “Traduci da”.

Gli sviluppi appena discussi, legati alla funzionalità di traduzione dei messaggi, si nascondono all’interno della versione 2.25.4.5 di WhatsApp Beta, in distribuzione dalla giornata di ieri. La funzionalità non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester e non abbiamo indicazioni su quando possa essere effettivamente implementata, nella versione beta prima e nella versione stabile poi, della popolare app di messaggistica.

