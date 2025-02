OPPO Find X5 Pro, apprezzatissimo flagship Android targato OPPO del 2022, ha iniziato a ricevere in Italia il nuovo aggiornamento alla ColorOS 15 basata su Android 15.

La nuova versione dell’interfaccia personalizzata del produttore cinese porta con sé evidenti novità estetiche e sul fronte della personalizzazione, guadagna tutti i miglioramenti della più recente versione di Android e implementa tantissime funzionalità di intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

OPPO Find X5 Pro si aggiorna: arriva la ColorOS 15 con Android 15

OPPO Find X5 Pro è stato a lungo l’ultimo top di gamma che OPPO ha portato in Italia prima del ritorno in grande stile con il più recente Find X8 Pro (le generazioni 2023 e 2024, infatti, non sono arrivate dalle nostre parti).

Arrivato sul mercato nel marzo del 2022 con a bordo Android 12, il camera-phone del produttore cinese ha iniziato a ricevere in Italia un nuovo e corposo aggiornamento software.

Sullo smartphone è infatti iniziata la distribuzione della ColorOS 15, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata che il produttore cinese ha annunciato a ottobre nella versione destinata al mercato di casa e poi a novembre in versione Global: il firmware in distribuzione è il CPH2305_15.0.0.400(EX01) e ha un peso di 3,13 GB che fornisce indicazioni di massima sulla corposità dell’aggiornamento.

Cosa porta con sé l’aggiornamento alla ColorOS 15

Analizzando il changelog, emergono tutte le novità che OPPO implementa con la versione numero 15 della ColorOS. Prima di fare un breve riassunto con le principali novità, riportiamo le parole con cui il produttore cinese annuncia l’aggiornamento:

“ColorOS 15 porta con sé un’esperienza rinnovata. Più scorrevole, più agevole, semplicemente migliore, con reazione immediata a ogni tocco. Concretezza e facilità d’uso, un’evoluzione dell’AI che scatena la tua creatività illimitata. Con la struttura definita da luci e ombre autentiche, il nuovo design armonizza natura ed io, facilitando l’espressione sconfinata della personalità. Come se non bastasse, la miriade di ottimizzazioni offerte da ColorOS 15 promuove il perfezionamento continuo durante l’utilizzo.”

Tra le principali novità della ColorOS 15 segnaliamo Trinity Engine e Luminous Rendering Engine, strumenti pensati per rendere le animazioni realistiche e la risposta al tocco immediate. Aqua Dynamics e Temi Flux migliorano l’esperienza utente sul fronte della personalizzazione. Troviamo poi tante altre novità, incluso il Tocca per condividere che permette agli smartphone OPPO di condividere file “senza fili” con iPhone e iPad.

C’è poi tantissimo spazio per le novità legate all’intelligenza artificiale che vanno oltre Gemini e il Cerchia e cerca di Google, tutte condensate nella suite OPPO AI: troviamo strumenti per creare immagini con l’IA (OPPO AI Studio), strumenti di scrittura e riepilogo (AI ToolBox), strumenti di riorganizzazione dei documenti (AI Assistant), strumenti di registrazione multi-lingue con annesse trascrizioni e traduzioni ; ci sono pure due novità per i videogiocatori, HyperBoost e Audio Holo, per gestire al meglio le risorse e creare un’esperienza sonora immersiva.

Di seguito, per i più temerari, condividiamo una galleria d’immagini contenente il changelog completo che accompagna questo major update sul flagship OPPO del 2022 per spiegare in maniera esaustiva tutte le novità incluse con l’aggiornamento.

Previous Next Fullscreen

Come aggiornare il sistema operativo di OPPO Find X5 Pro

Per verificare che sul vostro OPPO Find X5 Pro sia arrivato un nuovo aggiornamento, vi basterà entrare nelle impostazioni di sistema e seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software“.

La ColorOS 15 è già in distribuzione, quindi dovrebbe presto raggiungere il vostro smartphone. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.

Anche OPPO, quindi, supera Samsung che sta avendo qualche difficoltà nella distribuzione di Android 15 sui vecchi modelli. In conclusione, ringraziamo Leonardo dal nostro gruppo Facebook per la segnalazione e per gli screenshot.