In concomitanza con il lancio delle versioni globali di OPPO Find X8 Pro e di OPPO Pad 3 Pro, la casa cinese annuncia la ColorOS 15 dedicata al mercato globale e anticipa la roadmap dell’aggiornamento con le prime date di rilascio. Vediamo le principali novità della release basata su Android 15 e scopriamo insieme quando arriverà e su quali modelli.

Le novità della ColorOS 15 globale, tra fluidità, IA e personalizzazione

OPPO annuncia oggi la ColorOS 15 globale e spiega alcune delle funzionalità integrate. La casa cinese si è concentrata su efficienza, fluidità e prestazioni, anche grazie al Trinity Engine e al Luminous Rendering Engine, che offrono una risposta al tocco più rapida e aumentano creatività e produttività. Il Trinity Engine è dotato di una cache intelligente che ottimizza le prestazioni della CPU e del sistema, migliorando la velocità di accesso ai dati sia per la CPU che per la GPU. Include un acceleratore software che migliora le prestazioni in vari compiti, offrendo un miglioramento dell’efficienza algoritmica fino a 3 volte per una riproduzione multimediale più fluida, decompressione dei file e avvio e passaggio tra app senza interruzioni, oltre che una maggiore durata della batteria.

Con il Luminous Rendering Engine viene offerta una risposta al tocco più rapida del 18% e una stabilità migliorata del 40%, in base ai dati forniti dal produttore. Rinnova il framework di rendering di Android per proporre movimenti ultra-realistici e animazioni simultanee senza interruzioni, con effetti di animazione interrompibili e paralleli.

Questa nuova versione accoglie miglioramenti anche per quanto riguarda il comparto fotografico: la funzione AI Eraser è stata aggiornata con un migliore rilevamento degli oggetti e un riempimento generativo più avanzato, e si affianca ad altri strumenti creativi potenziati dall’AI, come Rimuovi Riflessi AI, che elimina riflessi e bagliori indesiderati, Aumenta Nitidezza, che consente di trasformare foto a bassa risoluzione o immagini ritagliate in versioni più nitide, chiare e naturali, e AI Unblur, che ripristina dettagli, colori e texture, come pelle e capelli, ridando vita a foto in movimento o scatti sfocati.

OPPO AI Studio permette di creare immagini con IA scegliendo tra stili realistici, illustrati o fantastici per avatar, foto profilo, post sui social e così via, mentre l’aggiornata versione di AI ToolBox offre Riepilogo AI, Lettura AI, Risposta AI e Scrittura AI. Assistente AI può riorganizzare e semplificare i contenuti rapidamente, eventualmente correggendo ortografia, grammatica e tono. La rinnovata app Documenti può riassumere file di testo, fogli di calcolo e presentazioni in sette lingue, con supporto a traduzioni professionali e riscrittura in altri stili (più formale o informale). Recorder può invece catturare audio in più lingue, generando trascrizioni e riassunti fungendo da assistente personale.

Grazie alla collaborazione con Google, la ColorOS 15 integra Google Gemini come assistente digitale, e permette l’accesso a Cerchia e cerca con Google, l’apprezzata funzione che consente di effettuare ricerche di qualsiasi cosa appare sullo schermo senza dover cambiare app.

Per il gaming troviamo HyperBoost, che sfrutta l’AI per una gestione intelligente delle prestazioni e frame rate costanti e stabili, e Audio Holo, che crea un’esperienza sonora immersiva con fino a 12 flussi audio indipendenti che suonano contemporaneamente, e una più chiara differenziazione di ogni fonte sonora (anche nelle chat o nell’ascolto di musica).

Con Aqua Dynamics le informazioni importanti vengono visualizzate con meno interferenze possibili, ma restano al contempo in bella vista, che si tratti di cambiare una canzone o impostare un timer. In più, la nuova suite visiva è stata rimodellata con dettagli delicati, texture e illuminazione per creare un senso di familiarità immediata e di sensazione intuitiva. Grazie ai temi Flux, viene proposta una maggiore flessibilità in layout, effetti, temi e sfondi, con combinazioni personalizzate e quasi infinite per setup unici.

Troviamo anche effetti di movimento luminoso (per ricarica e sblocco con impronta), animazioni One Take (senza interruzioni tra Always-On Display, schermata di blocco e sfondo), Clear Voice (per la soppressione dei rumori di fondo nelle chiamate), Auto Pixelate (sfoca le informazioni sensibili negli screenshot), Strongbox (sicurezza a livello hardware che impedisce ad aggressori di accedere ai dati critici del dispositivo), Protezione Antifurto e non solo.

Vale infine la pena citare Tocca per condividere, una funzione pensata per la condivisione di file wireless con un solo tocco con dispositivi iOS e iPadOS.

Quando arriverà ColorOS 15 e su quali modelli

Oltre ad annunciare le novità della nuova release, OPPO rilascia oggi alcuni dettagli sui modelli che riceveranno la ColorOS 15 a livello globale e su quando lo faranno (non tutti sono disponibili in Italia):

Naturalmente è escluso OPPO Find X8 Pro, visto che è già uscito con l’ultima versione a bordo. Il produttore avvisa che in ogni caso il programma risulta approssimativo e soggetto a modifiche, e che non tutte le funzionalità sopra descritte arriveranno su tutti i modelli in lista.