Svegliarsi con un allarme al mattino non è di certo una delle esperienze più piacevoli e Samsung per i suoi utenti ha pensato ad una soluzione interessante, ossia la possibilità di scegliere la musica da Spotify come suoneria della sveglia invece di una di quelle predefinite.

Ebbene, pare che il team di sviluppatori del colosso coreano abbia deciso di offrire agli utenti un’opzione ulteriore a Spotify e che rafforza ancora di più la partnership con Google: ci riferiamo a YouTube Music.

Una gradita novità per l’app Samsung Orologio

Dall’analisi del codice della versione 8.06.51 di YouTube Music sono emerse alcune stringhe che suggeriscono una sorta di integrazione con Samsung:

<string name=”consent_dialog_body”>Make sure you trust %1$s. By continuing, Google will share your YouTube Music library and recommendations with %1$s. You can always see and remove access in YouTube Music Settings under Privacy & data on this device. Learn more about how Samsung will handle your data by referring to Samsung’s Terms of Service and privacy policies.</string>

E una conferma della novità in arrivo è emersa anche dal codice dell’app Samsung Orologio:

<string name=”alarm_yt_music_selected”>YouTube Music</string>

<string name=”go_to_yt_music_premium”>Go to YouTube Music</string>

<string name=”open_in_yt_music”>Open in YouTube Music</string>

<string name=”yt_music_premium_upsell_explain”>To use YouTube Music songs as your alarm, sign up for YouTube Premium in the YouTube Music app.</string>

<string name=”yt_music_settings”>YouTube Music Settings</string>

<string name=”alarm_alert_yt_music_app_not_installed”>Can’t play YouTube Music. App not installed.</string>

In pratica, così come avviene per Spotify, gli utenti potranno sfruttare anche il servizio streaming di Google per trovare le canzoni da usare come sveglie ma per farlo è necessario avere sottoscritto un abbonamento a YouTube Music Premium.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di Samsung per scoprire quando tale novità sarà messa a disposizione degli utenti.