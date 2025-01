YouTube Music è una delle tante alternative a Spotify e viene costantemente aggiornata da Google per tenere il passo della concorrenza.

Oggi presentiamo quella che dovrebbe essere la prima novità del 2025 per quanto riguarda l’app e consiste in una piccola modifica che riguarda le pagine degli artisti sulla piattaforma.

In precedenza nella parte superiore della pagina dell’artista veniva mostrato un elenco con i cinque dei brani più ascoltati ed era possibile toccare l’icona a destra per aprire l’elenco completo, oppure avviare la riproduzione dall’elenco e usare la coda di riproduzione per sfogliare le canzoni.

Ora le pagine degli artisti di YouTube Music mostrano un carosello di 5 pagine, ognuna delle quali contiene quattro dei loro brani più rilevanti.

In alto a destra all’interno della sezione è presente anche un pulsante “Riproduci tutti” che permette di ascoltare tutti i 20 brani più rilevanti dell’artista. Ecco un esempio.

YouTube Music dà maggiore spazio ai brani più gettonati dell’artista

Al momento questa modifica è in fase di rilascio per tutti gli utenti dell’app YouTube Music per Android e iOS, tuttavia potrebbe arrivare a chi prima e a chi dopo.

Per verificare se la novità è già disponibile per il vostro account, potete provare ad aggiornare l’app toccando il pulsante di aggiornamento nella pagina di YouTube Music all’interno del Google Play Store che potete raggiungere comodamente attraverso il badge sottostante.