Marzo è storicamente il mese in cui Samsung annuncia i nuovi smartphone di fascia media della gamma Galaxy A e, a dodici mesi mesi da Galaxy A55 e Galaxy A35, stanno per arrivare i successori diretti, ovvero Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36.

Sono già trapelate numerose indiscrezioni legate ai due smartphone, inclusi i loro punteggi di riparabilità, ma oggi ci concentriamo solo sul più performante dei due, protagonista di nuovi video render che lo immortalano nelle quattro diverse colorazioni in cui sarà disponibile sul mercato.

Samsung Galaxy A56 si mostra in nuovi render

Tramite la propria newsletter chiamata Leakmail sul portale Substack, il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha condiviso alcuni video-render con protagonista Samsung Galaxy A56 nelle quattro colorazioni in cui sarà reso disponibile sul mercato: Ash Grey, Light Pink, Mint Green e Silver White.

La seguente galleria d’immagini (via Sammobile) ci permette di scoprire nuovi dettagli sul design dello smartphone: innanzitutto, il telaio (in alluminio) sembra avere una finitura spazzolata; in secondo luogo, come abbiamo già avuto modo di vedere nel mese di gennaio, il design rivisto del comparto fotografico sembra ispirato a quello del Samsung Galaxy Note 10.

Samsung ha poi deciso di confermare la presenza della Key Island (la parte sporgente con i tasti presente sul bordo destro); infine, ahinoi, troviamo cornici simmetriche ma un po’ spessotte attorno al display, forse un po’ troppo generose per la fascia di prezzo in cui verrà proposto lo smartphone.

Previous Next Fullscreen

Cosa sappiamo finora sullo smartphone

Il Samsung Galaxy A56 dovrebbe ruotare attorno al SoC Exynos 1580 a 4 nm, affiancato da un massimo di 12 GB di memoria RAM e di 256 GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone dovrebbe presentare alcune specifiche interessanti, se confrontate con il predecessore diretto, come la ricarica cablata a 45 Wper ricaricare la batteria integrata che dovrebbe essere da 5.000 mAh.

Il comparto multimediale potrà contare sull’audio stereo, su un ampio display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e su un comparto fotografico che pone tre sensori al posteriore e una singola fotocamera da 12 megapixel all’interno di un foro centrato nella parte alta del display.

Il comparto fotografico principale potrebbe non subire modifiche hardware rispetto al modello 2024 che, a sua volta, non guadagnava praticamente nulla rispetto al modello 2023: i rumor, infatti, concordano finora sulla presenza di un sensore principale da 50 megapixel (stabilizzato otticamente), di un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e di un sensore macro da 5 megapixel; niente teleobiettivo, ancora una volta.

Specifiche chiave (presunte) - Samsung Galaxy A56 Display: Dynamic AMOLED da 6,7″ FHD+ a 120 Hz

da a SoC: Exynos 1580 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 o 12 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla 50 MP principale 12 MP ultra-grandangolare 5 MP macro

Fotocamera anteriore: 12 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh , ricarica cablata a 45 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: One UI 7 basata su Android 15

Scheda tecnica completa (provvisoria)

La presentazione di Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 è prevista per il mese di marzo. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente tante nuove indiscrezioni che proveranno a far luce sugli ultimi segreti ancora da svelare sui due medio-gamma del colosso sudcoreano, inclusi i possibili prezzi di vendita.