C’è grande attesa per la serie Samsung Galaxy S25 ma il colosso coreano per il prossimo anno ha in programma anche altri smartphone e tra quelli più interessanti senza dubbio vi è Samsung Galaxy A56.

Nelle scorse ore ad occuparsi di tale modello di fascia media è stato il popolare leaker TheGalox_, che su X ha condiviso quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da Samsung Galaxy A56

A dire del leaker, il nuovo smartphone di fascia media di Samsung dovrebbe poter contare su un display Dynamic Amoled con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e dovrebbe essere animato da un processore Exynos 1580.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 8 GB o 12 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (probabilmente senza la possibilità di espansione via MicroSD).

Passando al settore imaging, Samsung Galaxy A56 dovrebbe vantare una fotocamera frontale da 12 megapixel e una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 12 megapixel e da uno da 5 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W) e una scocca realizzata in vetro (nella parte posteriore) e alluminio (lateralmente).

TheGalox_ si sbilancia anche su quello che potrebbe essere il prezzo ufficiale di lancio di Samsung Galaxy A56, che nel Regno Unito potrebbe arrivare sul mercato a 439 sterline, pari al cambio a circa 530 euro.

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più, basta avere un po’ di pazienza.