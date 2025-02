Con la One UI 7 basata su Android 15, Samsung ha introdotto un cambiamento che non a tutti potrebbe andare giù: parliamo della separazione delle impostazioni rapide (o quick settings, se preferite) e delle notifiche. Visto che questa modifica viene attuata per impostazione predefinita, vi spieghiamo in modo semplice e rapido come farle tornare come prima: procediamo subito e vediamo come unire impostazioni rapide e notifiche sui Samsung con One UI 7.

Non vi piace la nuova schermata separata? Come unire quick settings e notifiche su One UI 7

Attualmente la One UI 7 stabile con Android 15 è disponibile solo su Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma nelle prossime settimane arriverà tramite aggiornamento su tanti altri dispositivi del produttore: si partirà dai Samsung Galaxy S24, in beta ormai da inizio dicembre (e con un nuovo firmware dietro l’angolo), e si arriverà alla distribuzione per tantissimi altri modelli.

La One UI 7 ha portato tante novità e miglioramenti, come abbiamo avuto modo di scoprire nelle ultime settimane, ma non tutti i cambiamenti potrebbero essere stati apprezzati. Uno dei più “chiacchierati” è relativo alla separazione di impostazioni rapide e notifiche: una scelta che stanno adottando diversi produttori Android e che potrebbe risultare difficile da mandare giù per questione di abitudine. Con la nuova versione, scorrendo verso il basso nella parte sinistra del display richiamate le notifiche, mentre scorrendo nella parte destra avete accesso ai toggle per le impostazioni rapide (potete anche passare da una all’altra sezione tramite uno swipe laterale e persino invertire i lati).

Se avete la One UI 7 e volete tornare alla visualizzazione unita di quick settings e notifiche, cioè a quella precedente (fino a One UI 6.1.1), sappiate che potete farlo in un attimo seguendo queste semplici istruzioni:

scorrete con uno swipe verso il basso selezionate l’icona del pennino in alto per aprire la modifica selezionate “Impostazioni pannello” in alto a sinistra optate per “Unite” al posto di “Separate” nel menu

Una volta fatto, potrete effettuare uno swipe da qualsiasi lato per richiamare la schermata unita come sulle versioni precedenti della One UI di Samsung: in alto le impostazioni rapide e più in basso le notifiche. Lasciare la scelta agli utenti in base ad abitudini e preferenze è sempre una buona cosa, con queste tipologie di cambiamenti, non siete d’accordo?

E voi quale dei due metodi preferite?