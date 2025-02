Non passa giorno senza un annuncio di Google su Gemini, a conferma di come l’intelligenza artificiale sia per il colosso di Mountain View una priorità che ci accompagnerà anche durante il 2025. Dopo la recente introduzione dell’assistente AI nel pannello laterale delle app Workspace, ecco che anche la generazione delle immagini viene estesa a più lingue oltre all’inglese. L’evoluzione di Gemini, quindi, procede su più fronti: dall’ampliamento delle funzionalità all’integrazione su più app, fino alla possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale di Google anche nella propria lingua nativa.

Ora Gemini in Workspace parla più lingue

All’inizio di novembre 2024, infatti, Google ha annunciato l’integrazione di Gemini nel pannello laterale di Documenti, Fogli, Drive e Gmail estendendo il supporto ad altre sette lingue oltre all’inglese (tra cui anche l’italiano). Di tutte le funzioni disponibili, però, la generazione di immagini non era supportata nelle lingue diverse dall’inglese.

Dal 29 gennaio Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento che consente di generare immagini in più lingue tramite il pannello laterale di Workspace. Ora è possibile farlo interagendo con Gemini in francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Gemini resta invece solamente in inglese nel pannello laterale di Google Slides, mentre la generazione di immagini di persone continua a non essere disponibile nelle lingue diverse dall’inglese.

Ricordiamo che oltre alla generazione di immagini, Gemini nel pannello laterale di Google Workspace supporta diverse attività, come la redazione di risposte e-mail in Gmail, la sintesi dei contenuti in Documenti e Fogli e l’analisi delle cartelle in Drive, permettendo agli utenti di comprenderne il contenuto anche senza aprirle.

L’accesso a queste funzionalità è riservato non solo agli utenti Google Workspace, ma anche a coloro che hanno un abbonamento personale Google One AI Premium. L’abbonamento ha un costo di 21,99€ al mese (con il primo mese gratuito) e consente di ottenere 2 TB di spazio di archiviazione, l’uso di Gemini Advanced con l’accesso ai modelli più potenti e l’integrazione avanzata di Gemini nelle app Google.